La Principessa ha scattato una foto graziosissima insieme alla figlia e l’ha pubblicata sul suo profilo Instagram.

I monegaschi che seguono con passione la Principessa Charlène sui social sono stati più che felici di vedere l’ultimo post pubblicato martedì 24 maggio sul suo profilo Instagram.

Il tenero scatto ritrae la Principessa Charlène e la Principessa Gabriella abbracciate, entrambe vestite in abiti da sera.

Nella didascalia si legge: “Ho adorato ogni momento trascorso a preparare la mia Principessa per il suo primo evento ufficiale. Non vediamo l’ora di trascorrere una bella serata ai Fashion Awards”.

È stato proprio in occasione dei Monte-Carlo Fashion Awards, terza apparizione pubblica ufficiale della Principessa Charlène dopo l’E-Prix e il Torneo di rugby Sainte Dévote, che la Principessa ha postato la foto.

La Principessa ha anche rotto il silenzio in un’intervista concessa a Monaco Matin, in cui ha ripercorso questi ultimi mesi, a dir poco impegnativi, e ha risposto ai rumors che si sono diffusi. “Il percorso è stato lungo, arduo e doloroso. Oggi mi sento più serena. (…) Trovo davvero spiacevole che certi media vendano simili dicerie sulla mia vita, sul mio matrimonio. Noi siamo essere umani come chiunque altro, e come tutti gli esseri umani abbiamo delle emozioni, delle fragilità, solo che la nostra famiglia è mediaticamente esposta e la minima debolezza viene diffusa. (…) Sono felicissima di essere tornata a casa a Monaco e dalla mia famiglia. Ho ricevuto così tanti messaggi positivi e affettuosi quando ero lontana da Monaco e voglio ringraziare [tutti] per il supporto”.

La Principessa ha inoltre raccontato di quanto sia stato di aiuto il Principe Alberto II in questi momenti difficili. Ha poi parlato della sua grande complicità con la Principessa Gabriella in occasione dei Monte-Carlo Fashion Awards, oltre che dell’imminente Gran Premio, dove sarà presente a fianco del Principe Alberto e del Principe Ereditario Jacques, che farà il giro d’onore per la prima volta.