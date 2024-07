Tour de France 2024: il Principe Alberto a Firenze per la partenza

Sabato 29 giugno, la famosa competizione ciclistica ha preso il via da Firenze, segnando l’inizio di tre settimane di gare intense che culmineranno in una cronometro tra Monaco e Nizza il 21 luglio. Per l’occasione era presente anche il Principe Alberto II.

Grande appassionato di competizioni sportive, il Sovrano era a Firenze per la partenza della Grande Boucle. Una presenza giustificata anche dal fatto che la tappa finale della competizione si terrà nel Principato il 21 luglio. Monaco aveva già ospitato il Tour nel 2009, ma per la partenza della corsa.

Pubblicità

Tour de France 2024: il percorso delle ultime due tappe a Nizza e Monaco

Dall’Italia, il Principe ha rilasciato una dichiarazione a Monaco Info: “├ł sempre un piacere essere qui, sentire l’atmosfera straordinaria che si respira alla partenza del Tour de France. Qui a Firenze, non solo le temperature sono calde e l’atmosfera ├Ę fantastica, ma ├Ę anche un piacere essere qui.

Questa ├Ę la partenza, ma come tutti sappiamo, la tappa finale partir├á da Monaco e terminer├á a Nizza. ├ł un legame meraviglioso tra Italia, Monaco e Francia. ├ł fantastico condividere questa amicizia attraverso lo sport.

Molti degli atleti del gruppo sono residenti monegaschi, speriamo quindi di avere qualche residente sul podio! Viva il ciclismo e viva l’amicizia attraverso lo sport!”.

ÔÇťLÔÇÖAS Monaco nel cuoreÔÇŁ: Jo├źl Leroy, fedele tifoso con pi├╣ di 500 viaggi a Monaco