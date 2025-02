Il Principe Alberto II firma la targa commemorativa delle Capitali Mondiali dello Sport

Dopo Sofia in Bulgaria, tocca a Monaco portare il titolo di Capitale Mondiale dello Sport per il 2025.

A seguito della designazione di Monaco come Capitale Mondiale dello Sport 2025, il Principe Alberto II ha apposto la sua firma sulla targa commemorativa durante la cerimonia ufficiale, che si è tenuta martedì 18 febbraio nella Salle des Glaces del Palazzo del Principe

© Michaël Alesi / Palazzo del Principe

Isabelle Berro-Amadeï, Ministro di Stato ad interim e ministro degli Affari Esteri, Lionel Beffre, Ministro dell’Interno e alcuni rappresentati dell’Associazione delle Capitali Europee dello Sport (ACE) erano presenti per l’occasione.

© Michaël Alesi / Palazzo del Principe

Questa nomina ufficiale premia l’impegno di Monaco per lo sport e sottolinea la qualità delle infrastrutture moderne e il sostegno alle competizioni internazionali.

Monaco sostiene i valori dello sport

“Lo sport nel Principato riesce a far valere la sua reputazione internazionale attraverso il talento, perché una Città-Stato può essere un punto di riferimento mondiale per uno sport etico, sostenibile, aperto e impegnato” ha sottolineato il Principe Alberto II nel suo discorso, per poi proseguire: “Sono fermamente convinto dell’impatto positivo e duraturo dei valori sportivi che mi impegno a trasmettere tramite diverse funzioni che ricopro all’interno del Movimento Sportivo e del Comitato Internazionale Olimpico”.

Il Principe Alberto II ha inoltre ricevuto la bandiera simbolica dell’ACES da Berro-Amadeï, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione, prima di consegnarla a Lionel Beffre per segnare il trasferimento ufficiale del titolo. Gianfranco Lupatteli, Presidente dell’ACES, ha invece ricevuto la targa.

© Michaël Alesi / Palazzo del Principe

Durante il 2025 sono previsti diversi eventi per rendere omaggio a questo titolo, come la grande mostrata dedicata ai 40 anni dello Stadio Louis II che sarà esposta per le strade di Monaco a partire da aprile.

Lo Stadio Louis II ha festeggiato i suoi 40 anni insieme al Principe Alberto II