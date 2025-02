Le Prince Albert II signe la plaque commémorative des Capitales Mondiales du Sport

Après la ville de Sofia en Bulgarie, c’est Monaco qui conservera le titre de Capitale Mondiale du Sport toute l’année 2025.

Dans le cadre de la désignation de Monaco comme Capitale Mondiale du Sport 2025, le Prince Albert II a apposé sa signature sur la plaque commémorative lors d’une cérémonie officielle qui a eu lieu ce mardi 18 février dans la Salle des Glaces du Palais Princier.

© Michaël Alesi / Palais princier

Isabelle Berro-Amadeï, Ministre d’Etat par intérim, Lionel Beffre, Conseiller de Gouvernement et Ministre de l’Intérieur mais aussi des représentants de l’Association des Capitales Européennes du Sport (ACES) étaient notamment présents pour l’occasion.

© Michaël Alesi / Palais princier

Cette désignation officielle récompense l’engagement de Monaco en faveur du sport pour tous et met en avant la qualité des infrastructures modernes ainsi que le soutien aux compétitions internationales.

Monaco porte haut les valeurs du sport

« Le sport en Principauté sait affirmer avec talent son rayonnement international, parce qu’une Ville-Etat peut être une référence mondiale pour un sport éthique, durable, ouvert et engagé » a souligné le Prince Albert II dans son discours avant de dire : « Je crois profondément à l’impact positif et durable des valeurs sportives que je m’efforce de transmettre au travers des diverses fonctions que j’occupe au sein du Mouvement Sportif et du Comité International Olympique ».

Le Prince Albert II a ainsi reçu le drapeau symbolique de l’ACES des mains de Berro-Amadeï, Conseiller – Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération avant de le remettre à Lionel Beffre afin de marquer la transmission officielle de titre. De son côté, Gianfranco Lupattelli, Président de l’ACES, a reçu la plaque.

© Michaël Alesi / Palais princier

Plusieurs événements sont prévus au cours de l’année 2025 pour honorer ce titre, à l’instar de la grande exposition consacrée aux 40 ans du Stade Louis II qui sera visible dans les rues de Monaco à partir d’avril.

