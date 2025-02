Le Stade Louis II a fêté ses 40 ans en présence du Prince Albert II

Inauguré le 25 janvier 1985 par le Prince Rainier III, le Stade Louis II est très vite devenu une institution de Monaco.

Construit sur quatre ans dans le quartier de Fontvieille, pour un coût estimé à 594 millions de francs, cet équipement omnisports, orné de ses neuf arches emblématiques, a vu l’AS Monaco remporter son tout premier match face au RC Lens dès le lendemain de son inauguration. Il s’agissait notamment du premier but ayant été inscrit par penalty, transformé par Bernard Genghini.

Retour sur quarante ans d’histoires en présence du Souverain

Le 4 février dernier, une cérémonie officielle s’est déroulée au Salon d’Honneur du Stade Louis II pour revenir sur les origines du projet, de sa conception en 1979 à son inauguration en 1985.

En présence du Prince Albert II, de Sylvie Bertrand, directrice du Stade, ainsi que de personnalités telles que Dmitri Rybolovlev, président de l’AS Monaco, Aleksei Fedorychev, président de l’AS Monaco Basket, Bernard Fautrier, ancien Conseiller de Gouvernement aux Travaux Publics, Isabelle Berro-Amadeï, la ministre d’État par intérim, ou encore Lionel Beffre, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, cet événement a permis de retracer l’histoire et le rôle fondamental de cette infrastructure dans la vie monégasque.

Les fédérations et associations sportives qui ont animé ses infrastructures au fil des décennies ont également été invitées pour célébrer les quatre décennies du stade.

À l’issue de la cérémonie, une plaque commémorative a été signée par le Prince Albert II, accompagné de la directrice du Stade Louis II, Sylvie Bertrand.

Une exposition en avril 2025

Parallèlement, lors d’un vernissage officiel, une exposition immersive intitulée « Il était une première fois » sera inaugurée courant avril 2025 dans la rue piétonne intérieure rénovée pour l’occasion.

Cette rétrospective, conçue avec l’aide du scénographe Ahmad Reshad et du journaliste et commissaire d’exposition Gérard Holtz, qui a déclaré au micro de TV Monaco : « Quand je suis venu les semaines précédentes pour préparer l’exposition, j’ai vu des enfants courir sur la piste d’athlétisme, c’est quand même une piste où il y a eu des records du monde, c’est une des particularités formidables de ce stade. »

Cette rétrospective, construite à partir d’archives, de photos et d’affiches, mettra en lumière les moments clés qui ont façonné l’identité du stade : du premier match de football aux premiers records, en passant par les premières compétitions ainsi que les premiers concerts et galas. « Monaco, pour moi, est une des villes les plus sportives au monde ! », a également admis Gérard Holtz au micro de Monaco Info.

Par ailleurs, un timbre commémoratif, qui sera émis le 18 mars 2025, offrira aux collectionneurs un souvenir unique de ces quarante années.

Un stade bientôt entièrement rénové

Actuellement en cours de rénovation, le Stade Louis II ne cesse de se moderniser. La directrice du Stade Louis II, Sylvie Bertrand, a également profité de l’occasion pour aborder les projets d’aménagement prévus entre 2025 et 2027, dont le remplacement emblématique des sièges jaunes. « C’est le bâtiment le plus emblématique de Monaco, l’un des plus gros bâtiments publics de la Principauté. », a-t-elle déclaré à Monaco Info.

Au micro de TV Monaco, elle a précisé : « On a déjà rénové le centre nautique et la salle Gaston Médecin, et à partir de septembre 2025, au stade de foot, nous allons changer les fameuses chaises jaunes, rénover les gradins, les buvettes et les sanitaires. »

