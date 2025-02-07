Стадион «Луи II» отметил 40-летний юбилей в присутствии Князя Альбера II

25 января 1985 года Князь Ренье III торжественно открыл стадион «Луи II», который быстро стал важной частью спортивной жизни Монако.

За четыре года в районе Фонтвьей был построен этот современный мультиспортивный комплекс, обошедшийся в 594 миллиона франков. Его отличительная черта – девять величественных арок, ставших символом арены. Уже на следующий день после открытия здесь состоялся первый матч, в котором ФК «Монако» AS Monaco обыграл ФК «Ланс». Исторический первый гол с пенальти забил Бернар Женгини.

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Лига 1: ФК «Монако» отмечает 40-летие стадиона «Луи-II» уверенной победой над «Ренном»

Архивы Стадиона «Луи II» © Все права защищены

Архивы Стадиона «Луи II» © Все права защищены

Торжественная церемония в кругу почетных гостей и Суверенного Князя

4 февраля 2025 года в Почетном салоне стадиона состоялось праздничное мероприятие, посвященное 40-летию арены: от её создания в 1979 г. и открытия в 1985 г.

Среди почетных гостей были Князь Альбер II, директор стадиона Сильви Бертран, президент ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев, президент БК «Монако» Алексей Федорычев, бывший советник правительства по общественным работам Бернар Фотрие, исполняющая обязанности государственного министра Изабель Берро-Амадеи и министр внутренних дел Лионель Беффр. Церемония стала возможностью вспомнить историю стадиона и его роль в жизни Монако.

На торжество были приглашены представители спортивных федераций и ассоциаций, которые десятилетиями использовали инфраструктуру арены для тренировок и соревнований.

На торжество были приглашены представители спортивных федераций и ассоциаций, которые десятилетиями использовали инфраструктуру арены для тренировок и соревнований.

© Управление по связям с общественностью – Стефан Данна

© Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Иммерсивная выставка в апреле 2025 г.

В апреле 2025 года на внутренней пешеходной улице стадиона, специально отремонтированной к юбилею, откроется интерактивная выставка «Однажды, давным-давно».

Экспозиция, подготовленная сценографом Ахмадом Решадом и журналистом Жераром Хольцем, позволит посетителям окунуться в историю стадиона. В интервью TVMonaco Хольц рассказал: «Когда я приехал сюда несколько недель назад для подготовки выставки, я увидел детей, бегающих по легкоатлетической дорожке, где были установлены мировые рекорды. Это наглядное свидетельство того, как стадион продолжает вдохновлять новые поколения».

Выставка представит архивные материалы, фотографии и плакаты, иллюстрирующие ключевые события из жизни стадиона – от первых футбольных матчей и рекордов до крупных концертов и торжественных мероприятий. «Для меня Монако – один из самых спортивных городов мира», – отметил Хольц в интервью Monaco Info.

В честь юбилея 18 марта 2025 года выйдет памятная марка, которая станет ценным сувениром для коллекционеров.

© Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

Грядущая реконструкция: стадион будущего

Стадион «Луи II» продолжает обновляться: с 2025 по 2027 год запланирована масштабная модернизация. Директор стадиона Сильви Бертран поделилась планами, включая замену знаменитых желтых кресел, обновление трибун, зон отдыха и санитарных узлов. «Это одно из самых знаковых зданий Монако, крупнейшее общественное сооружение Княжества», – подчеркнула она в интервью Monaco Info.

В беседе с TVMonaco она добавила: «Мы уже завершили реконструкцию центра водных видов спорта и зала «Гастон Медсан». С сентября 2025 года начнется обновление футбольной арены: будут заменены кресла, модернизированы зрительские зоны, улучшены условия для комфорта болельщиков».

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