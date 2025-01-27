Лига 1: ФК «Монако» отмечает 40-летие стадиона «Луи-II» уверенной победой над «Ренном»

Этим вечером «красно-белые» изящно отпраздновали яркий юбилей. Стадион «Луи-II» может похвастаться – спустя 40 лет после своего открытия он остается неприступной крепостью © ФК «Монако»

В субботу вечером стадион «Луи-II» вибрировал в ритме драгоценной победы «Монако» над «Стад Ренн» (3-2) в 19-м туре Лиги 1. Великолепный матч позволил «красно-белым» вернуться на подиум в день празднования 40-летия своего легендарного стадиона в присутствии Князя Альбера II и президента клуба Дмитрия Рыболовлева.

ФК «Монако» показал великолепную игру на юбилее «Луи-II». Всего 40 лет назад, 25 января 1985 года, Князь Ренье III открыл этот стадион, на котором «Монако» вписал много славных страниц в свою историю, включая четыре чемпионских титула Франции и незабываемые подвиги в Лиге чемпионов.

Pеклама

Игроки Княжества на глазах у Князя Альбера II и президента клуба Дмитрия Рыболовлева красиво отпраздновали этот юбилей, подарив болельщикам важную победу в Лиге 1. По этому случаю господин Рыболовлев символически вручил Сильви Бертран, директору «Луи-II», футболку с номером «40».

Президент Дмитрий Рыболовлев, Князь Альбер II и Мишель Обери, Президент Ассоциации ФК «Монако» © ФК «Монако»

ФК «Монако», который не выигрывал в чемпионате с 7 декабря, был очень нужен этот успех после победы в Лиге чемпионов над «Астон Вилла» (3-2) в середине недели. И он добился своего: престижная победа над «Ренном» позволила клубу занять 3-е место в турнирной таблице чемпионата.

Лидерство с первых минут

С самого начала матча монегаски задали темп. Доминируя, уверенно владея мячом, они сразу стали прессинговать «Ренн». На 10-й минуте трио Вандерсон, Мика Бирет и Такуми Минамино могло открыть счёт, но Минамино столкнулся с голкипером бретонцев Брайсом Самбой. Несколько мгновений спустя он не смог реализовать ассист Бирета (13-я минута).

Однако «красно-белые» не ослабили хватку, и в конечном итоге блестящий Манес Аклюш позволил «Монако» воспользоваться преимуществом (15-я минута, 1:0)! БЕЗУПРЕЧНАЯ акробатическая бисиклета оставила Самбу в оцепенении и принесла молодому таланту из Монако третий гол в сезоне в Лиге 1. Второй гол не заставил себя долго ждать: пушечный выстрел Головина угодил в перекладину (17-я минута) и защита «Ренна» парировала прострел Бирета по центру к краю штрафной зоны (35-я минута).

[🎞️VIDEO — 💥BUT] ⚽️ #Ligue1McDonalds

😱😱 WOOWWWW le BUT DE FOU !!!!! 😱😱

💫💥 Maghnes Akliouche ouvre le score pour Monaco d’un RETOURNÉ ACCROBATIQUE EXCEPTIONNEL !!!!!! #ASMSRFC pic.twitter.com/XdJxqMCpLD — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 25, 2025

На 45-й минуте «Монако» пожалел, что вовремя не удвоил преимущество: после удара Бласа Радослав Маецкий упустил мяч и позволил Махамаду Нагиде забить со штрафной линии (45+2-я минута), в результате чего к перерыву команды были наравне (1:1). Минута колебания, которая впоследствии могла дорого обойтись монегаскам.

Взрывная реакция во втором тайме

Брифинг Ади Хюттера в перерыве явно возымел желаемый эффект. Сразу по возобновлении игры монегаски захватили инициативу, и датчанин Мика Бирет после прострела Ламина Камары одержал верх в поединке с Самбой и забил свой первый гол в составе Монако (52-я минута, 2:1)! Голевая передача Камары – пятая в Лиге 1 в этом сезоне – продемонстрировала его растущий вес в полузащите. Через несколько минут «Монако» вернул себе контроль над матчем.

© ФК «Монако»

На 56-й минуте монегаски нанесли второй мощный удар. После быстрого перехвата на втором этаже Аклиуш в нужный момент перевёл игру на Головина, которому оставалось только отправить мяч в сетку ворот, чтобы довести счет до 3:1 и забить 100-й гол «Монако» в Лиге 1 под руководством Ади Хюттера.

© ФК «Монако»

«Ренн» снова рвётся в бой, «Монако» сопротивляется

При счёте 3:1 «Монако» вроде бы достаточно оторвался от соперника, но бретонцы не сдавались. На 67-й минуте Амин Гуири с отличного ассиста Фофана подарил своей команде надежду, идеально пробив правой с края штрафной и сократив разрыв в счёте до 3:2. Новый импульс «Ренна» взволновал монегасков.

Ади Хюттер быстро отреагировал двумя заменами: на поле вышли Крепин Диатта и Люка Мишаль (74-я минута). Сенегальец Диатта сразу же ринулся в бой, но Самба отразил его удар (76-я минута). Затем в центр поля вышел Джордан Тезе (81-я минута) и стремительно подал на ход Мике Бирет, но датский нападающий не смог выиграть дуэль с голкипером «Ренна» (89-я минута).

На последней минуте матча Маецки снова исполнил спасительный сейв от удара головой Мейте (95-я минута). Это было последнее обострение в матче, ознаменовавшее победу «Монако» со счетом 3:2.

© ФК «Монако»

Реакция Ади Хюттера

Ощущения после победы: «прежде всего, мы довольны этой второй победой подряд. В нашей ситуации важно показать, что команда восстанавливается в чемпионате после успеха над «Астон Виллой» в Лиге Чемпионов. Это было необходимо, и за это я хочу поздравить свою команду! С другой стороны, мы виноваты в том, что счёт стал 3-2 вместо 4-1 или 5-1, а перед этим ушли на перерыв с ничейным счётом. При счёте 3:1 у нас были некоторые трудности, но в итоге победа была вполне заслуженной.

Его реакция на гол Манеса Аклиуша: Вау! (улыбка) Я действительно это сказал. Невероятный гол, не так ли!? (на французском языке). К тому моменту мы уже заслужили право открыть счёт, и я думаю, что этот гол, вероятно, будет в списке красивейших голов Лиги 1 в этом сезоне! Манес, очевидно, очень умный и очень искусный игрок, особенно на последних 30 метрах до ворот, где все его решения хороши. Он создает множество ситуаций для партнёров благодаря своему пониманию футбола. В голе Головина он прекрасно использует тройку против двоих с движением Мики и подает мяч в нужное место в нужное время.

Возможно, в одном или двух матчах мы могли почувствовать, что он устал, но он – игрок молодой, а мы – в самой середине долгого сезона. Я часто это повторяю, но, отыграв на Олимпийских играх и пропустив предсезонную подготовку, трудно поддерживать форму. В любом случае, я очень доволен его игрой сегодня вечером и этим невероятным голом!

Все мечтают видеть такие голы. Помимо этого, техника игры Манеса была просто фантастической. Я также рад за голы Александра Головина и Мики Бирета, который сегодня провел отличный матч. Я счастлив этим, даже если сегодня вечером не всё было идеально.»

© ФК «Монако»

Драгоценный успех и взгляд в будущее

Эта победа позволяет «Монако» вернуться к успеху в Лиге 1 после почти двухмесячного застоя в чемпионате. Команда Ади Хюттера условно занимает 3-е место, разделив очки с «Лиллем», и теперь может сосредоточиться на своих следующих целях. Следующим большим испытанием станет поездка в Милан в среду, где клуб встретится с «Интером» в Лиге чемпионов. Прекрасная возможность поддержать эту положительную динамику.

© ФК «Монако»

Игроки и болельщики «Монако» празднуют эту красивую победу, не забывая о Жане Пети, ушедшем из жизни ровно год назад. Клуб «Монако» думает о нём, воздав ему должное на поле перед сегодняшним матчем.

Князь Альбер II отдаёт дань уважения Жану Пети