Ligue 1 : L’AS Monaco célèbre les 40 ans du Stade Louis-II avec une belle victoire contre Rennes

Ce samedi soir, le Stade Louis-II a vibré au rythme d’une victoire précieuse de l’AS Monaco, qui a dominé le Stade Rennais (3-2) lors de la 19ᵉ journée de Ligue 1. Une belle performance qui permet aux Rouge et Blanc de revenir sur le podium tout en célébrant les 40 ans de leur mythique antre, en présence du Prince Albert II et du Président Dmitri Rybolovlev.

L’AS Monaco a offert une belle performance pour l’anniversaire du Stade Louis-II. Il y a tout juste 40 ans, le 25 janvier 1985, le Prince Rainier III inaugurait ce stade, un lieu où l’AS Monaco a écrit de nombreuses pages glorieuses de son histoire, avec notamment quatre titres de champion de France et des exploits mémorables en Ligue des champions.

Les joueurs du Rocher, sous les yeux du Prince Albert II et du Président Dmitri Rybolovlev, ont fêté cet anniversaire de la plus belle des manières en offrant aux supporters une victoire importante en Ligue 1. À cette occasion, M. Rybolovlev a symboliquement remis à Sylvie Bertrand, Directeur du Louis-II, un maillot floqué du numéro « 40 ».

L’AS Monaco, qui n’avait pas gagné en championnat depuis le 7 décembre, avait besoin de ce succès après une victoire en Ligue des champions contre Aston Villa (3-2) en milieu de semaine. Et c’est exactement ce qu’ils ont fait : une victoire de prestige contre Rennes, qui leur permet de prendre la 3ᵉ place du classement.

Un début de match à sens unique

Dès le coup d’envoi, les Monégasques se sont emparés du match. Dominateurs, avec une nette possession de balle, ils ont rapidement mis Rennes sous pression. Dès la 10ᵉ minute, un jeu à trois entre Vanderson, Mika Biereth et Takumi Minamino aurait pu ouvrir le score, mais ce dernier a buté sur le portier breton Brice Samba. Quelques instants plus tard, Minamino n’est toujours pas parvenu à concrétiser un nouveau service de Biereth (13ᵉ).

Les Rouge et Blanc n’ont pas pour autant relâché leur emprise et c’est finalement un bijou de Maghnes Akliouche qui a permis à l’AS Monaco de prendre l’avantage (15ᵉ, 1-0) ! Un retourné acrobatique SUBLIME qui a laissé Samba sans réaction et offert au jeune talent monégasque son troisième but de la saison en Ligue 1. Le deuxième but n’était pas loin, avec un missile de Golovin qui a frappé la barre transversale (17ᵉ) et une défense rennaise qui a repoussé sur la ligne un centre de Biereth (35ᵉ).

À la 45ᵉ, l’AS Monaco a pu regretter de ne pas avoir doublé la mise : sur une frappe de Blas, Radosław Majecki a relâché le ballon et a permis à Mahamadou Nagida de marquer sur la ligne (45+2ᵉ), remettant les deux équipes à égalité à la pause (1-1). Un moment de flottement qui aurait pu coûter cher aux Monégasques par la suite.

Une réaction explosive en seconde période

Le discours de l’entraîneur Adi Hütter à la pause a visiblement eu l’effet escompté. Dès la reprise, les joueurs du Rocher ont repris le jeu à leur compte et, sur un centre de Lamine Camara, le danois Mika Biereth a remporté son duel face à Samba pour marquer son premier but sous les couleurs monégasques (52ᵉ, 2-1) ! La passe décisive de Camara, qui en était à sa cinquième en Ligue 1 cette saison, a témoigné de son influence croissante dans l’entre-jeu. En l’espace de quelques minutes, l’AS Monaco a repris le contrôle de la rencontre.

Puis, à la 56ᵉ, l’AS Monaco a frappé un second coup de massue. Après une récupération haute, Akliouche a servi Golovin dans le bon timing : ce dernier n’a eu plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour porter le score à 3-1 et offrir le 100ᵉ but de l’AS Monaco en Ligue 1 sous Adi Hütter.

Rennes revient dans le match, mais l’AS Monaco résiste

À 3-1, l’AS Monaco semblait avoir pris le large, mais les Bretons n’ont pas baissé les bras. À la 67ᵉ, Amine Gouiri, bien servi par Fofana, a redonné de l’espoir à son équipe en enroulant parfaitement son tir du droit à l’entrée de la surface, réduisant l’écart à 3-2. Un nouveau réveil rennais qui mettait les Monégasques sous pression.

Adi Hütter a rapidement réagi en effectuant deux changements, avec l’entrée de Krépin Diatta et Lucas Michal (74ᵉ). Le Sénégalais Diatta s’est immédiatement montré dangereux, mais sa frappe a été détournée par Samba (76ᵉ). Puis, Jordan Teze a fait son entrée dans l’entrejeu (81ᵉ) et a rapidement lancé Mika Biereth dans la profondeur, mais l’attaquant danois n’est pas parvenu à conclure son face-à-face avec le gardien rennais (89ᵉ).

À la dernière minute du match, c’est encore Majecki qui a assuré l’essentiel, réalisant une parade décisive face à une tête de Meïté dans les derniers instants (95ᵉ). Ce fut la dernière action du match, synonyme de victoire 3-2 pour l’AS Monaco.

Les réactions d’Adi Hütter

Son sentiment après la victoire : Tout d’abord, nous pouvons être satisfaits de cette deuxième victoire d’affilée. Dans notre situation, c’est important de montrer que l’équipe rebondit également en championnat, après le succès contre Aston Villa en Ligue des champions. C’était nécessaire, et pour cela je veux féliciter mon équipe ! En revanche, nous sommes coupables que le score soit de 3-2 au lieu de 4-1 ou 5-1, et avant cela de rentrer à la mi-temps à un but partout. A 3-1, nous avons été quelque peu en difficulté, mais au final la victoire est amplement méritée.

Sa réaction face au but de Maghnes Akliouche : Wow (sourire) ! J’ai vraiment dit cela. Un incroyable but hein (en français) ! Nous méritions d’ouvrir le score à ce moment-là, et je pense qu’il sera probablement dans la sélection des plus beaux buts de Ligue 1 cette saison ! C’est un joueur évidemment très intelligent et très adroit, spécialement dans les 30 derniers mètres adverses, où toutes ses prises de décision sont bonnes. Il crée beaucoup de situations pour ses partenaires grâce à sa compréhension du football. Sur le but de Golovin, il exploite parfaitement le trois contre deux avec le mouvement de Mika et donne le ballon au bon endroit au bon moment.

On a peut-être pu sentir sur un ou deux matchs qu’il était fatigué, mais encore une fois c’est un jeune joueur et nous sommes au cœur d’une longue saison. Je le répète souvent, mais en ayant disputé les Jeux Olympiques et sans avoir pris part à la préparation d’avant-saison, c’est difficile d’enchaîner derrière. En tout cas, je suis très content de sa performance ce soir et pour ce but incroyable !

Tout le monde veut voir ce genre de buts. Mais au-delà de ça, la prestation technique de Maghnes a été fantastique. Je suis également heureux pour le but d’Aleksandr Golovin et celui de Mika Biereth, qui a fait un super match aujourd’hui. Cela me rend heureux, même si tout n’a pas été parfait ce soir.

Un précieux succès et un regard tourné vers l’avenir

Cette victoire permet à l’AS Monaco de renouer avec le succès en Ligue 1 après quasiment deux mois de disette en championnat. L’équipe d’Adi Hütter prend provisoirement la 3ᵉ place, à égalité de points avec le LOSC, et peut désormais se concentrer sur ses prochains objectifs. Le prochain grand défi sera de se rendre à Milan mercredi pour affronter l’Inter en Ligue des champions. Une belle occasion pour continuer sur cette dynamique positive.

Pour les joueurs et les supporters monégasques la fête est belle, bien que l’on oublie pas le très regretté Jean Petit, disparu il y a tout juste un an. Le club de l’AS Monaco pense à lui, en lui rendant un bel hommage sur le terrain avant la rencontre de ce soir.

