Jean Petit, une légende de l’AS Monaco s’en est allée

Parmi les figures de l’AS Monaco, l’ancien international français nous a quittés ce mardi 23 janvier, à l’âge de 74 ans.

Il restera à jamais dans les mémoires des supporters comme l’un des meilleurs joueurs du club.

Titré à de nombreuses reprises (champion de France en 1978 et 1982 et vainqueur de la Coupe de France 1980), Jean Petit a fait toute sa carrière à l’AS Monaco, un club qui l’a rejoint à l’âge de 20 ans et qui l’avait dans le coeur, lui, le milieu de terrain adoré des siens.

L’AS Monaco a eu l’immense douleur d’apprendre le décès de Jean Petit, légende parmi les légendes du Club, qui s'est éteint ce jour à l'âge de 74 ans.



À sa famille et à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble des amoureux de l’AS Monaco aujourd’hui plongés dans le chagrin, l’ensemble… pic.twitter.com/9CWMMGS49j — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 23, 2024

Avec 426 matchs disputés et 78 buts marqués, Jean Petit figure toujours sur la troisième marche du podium des joueurs ayant le plus joué avec le maillot rouge et blanc, derrière Jean-Luc Ettori (754) et Claude Puel (601), deux autres monuments du Rocher.

Joueur puis entraîneur adjoint à l’AS Monaco

International français, il avait participé à la Coupe du monde 1978 en Argentine, l’année où il avait fini meilleur joueur du championnat avec l’ASM, avant de prendre sa retraite en 1982 après treize saisons professionnelles.

Une fois cette page tournée, le natif de Toulouse avait ouvert un nouveau chapitre, en entrant dans le staff de l’AS Monaco. Il a ainsi officié durant de nombreuses années comme adjoint d’Arsène Wenger, Jean Tigana, Claude Puel, Didier Deschamps, Ricardo, Marco Simone ou encore Claudio Ranieri.

A sa famille et à ses proches, l’ensemble de la rédaction de Monaco-Tribune tient à adresser ses plus sincères condoléances.