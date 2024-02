Le Prince Albert II rend un ultime hommage à Jean Petit

Vendredi 2 février, la Cathédrale de Monaco a accueilli les obsèques émouvantes de Jean Petit, la légende de l’AS Monaco.

« Jeannot », décédé le 23 janvier dernier à 74 ans avait dédié sa vie au club de la Principauté. En tant que joueur puis entraîneur, l’ancien international français restera à jamais dans la mémoire du club princier.

Jean Petit, une légende de l’AS Monaco s’en est allée

La cérémonie s’est déroulée en présence du Prince Albert II. Plusieurs personnalités de la planète football sont venues rendre un dernier hommage à Jean Petit, parmi eux, Didier Deschamps, Claude Puel ou encore Arsène Wenger.

La Cathédrale de Monaco était complète pour rendre se dernier hommage – © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Le Prince Albert II rend un dernier hommage à Jean Petit – © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps s’est rendu aux obsèques de Jean Petit – © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Jean Petit, au cours de sa carrière au sein du staff de l’AS Monaco était l’adjoint de Claude Puel, ancien entraîneur du club – © Direction de la Communication / Manuel Vitali

« Jeannot » avait également assisté Arsène Wenger – © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Le magnifique hommage de l’AS Monaco

À l’occasion du match contre Le Havre, dimanche 4 février, le stade Louis II a rendu un hommage poignant à Jean Petit. Supporters, joueurs et staff se sont unis pour offrir un dernier adieu à « Jeannot ». Dans les tribunes, le Prince Albert II a assisté au match, les supporters ont affichés fièrement leurs banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Légende de l’AS Monaco. Repose en paix Jeannot » ou encore Jean Petit, Menegu per tugiu ». En ultime hommage, les maillots des joueurs étaient tous floqués « Petit ».