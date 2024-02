Ligue 1 : L’AS Monaco bute sur Le Havre

Wissam Ben Yedder et les Monégasques ont laissé filer des points face au Havre (Photo © AS Monaco)

Les Monégasques et les Havrais se sont quittés dos à dos (1-1) dimanche après-midi au stade Louis-II, sous les yeux du Prince Albert II et de Dmitri Rybolovlev.

Le match : 1-1

Comme lors du match aller (0-0) en novembre dernier, les hommes d’Adi Hütter n’ont pas réussi à faire vaciller cette solide équipe du Havre, qui dans le sillage de son gardien, Arthur Desmas, a écoeuré les Monégasques pendant plus de quatre-vingt-dix minutes.

Peu avant la vingtième minute de jeu, c’est Maghnes Akliouche qui a d’abord buté sur le portier havrais, à bout portant sur un service parfait de Vanderson (18′).

Au retour des vestiaires, c’est Thilo Kehrer qui a vu Desmas repousser sa tentative, une nouvelle fois dans la surface (52′).

La délivrance est finalement venue de Wissam Ben Yedder, qui sur une passe en profondeur millimétrée d’Akliouche, a enfin réussi à tromper la vigilance d’Arthur Desmas (1-0, 63′).

Une joie de courte durée puisque les Havrais ont égalisé dans la foulée suite à un coup franc que Youssouf Fofana a voulu dégager devant Philipp Köhn, mais qui a vu le ballon filer dans ses propres filets (1-1, 65′).

Si les coéquipiers d’Aleksandr Golovin ont poussé en fin de match pour tenter d’arracher la victoire, les Havrais n’ont rien lâché et sont parvenus à repousser les timides offensives monégasques.

L’AS Monaco laisse filer deux précieux points à une semaine d’un derby qui s’annonce bouillant sur la pelouse de l’OGC Nice (dimanche 11 février à 20h45).

Le joueur : Ben Yedder n’a pas suffi

C’est lui qui a libéré l’AS Monaco en inscrivant son onzième but en championnat cette saison (1-0, 63′). Une nouvelle réalisation pour l’attaquant monégasque, qui a marqué au moins un but lors des six derniers matchs.

Aligné en pointe avec à ses côtés les jeunes pousses de l’Academy, Eliesse Ben Seghir et Maghnes Akliouche, l’international français s’est procuré plusieurs occasions, notamment deux tentatives de la tête (19′, 82′).

De quoi prouver une nouvelle fois qu’il est en grande forme ces dernières semaines et qu’il est indispensable à son équipe en l’absence de Breel Embolo et Folarin Balogun.

Le chiffre : 3

Comme le nombre de matchs consécutifs en Ligue 1 sans victoire pour l’AS Monaco.

L’hommage : Jean Petit à jamais dans les cœurs

« Légende de l’AS Monaco, repose en paix Jeannot », « Jean Petit, Menegu per tugiu »… Les banderoles en hommage à Jean Petit, qui nous a quittés mardi 23 janvier, se son multipliées dans les gradins du stade Louis-II ce dimanche.

Après une minute d’applaudissements poignante juste avant le coup d’envoi, les supporters de l’AS Monaco ont remis ça à la septième minute de jeu, en référence au numéro mythique de la légende de l’ASM, dont le nom a été floqué sur tous les maillots des joueurs de l’AS Monaco pour cette rencontre spéciale et émouvante.