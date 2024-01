Ligue 1 : En infériorité numérique, l’AS Monaco ramène un point de Marseille

Les Monégasques, réduits à neuf en fin de match, ont trouvé les ressources pour accrocher le nul (2-2) sur la pelouse de l’Olympique de Marseille samedi soir.

Le match : 2-2

C’est un scénario qui laissera forcément des regrets tant les hommes d’Adi Hütter semblaient idéalement lancés jusqu’à l’expulsion de Guillermo Maripan pour une intervention trop musclée sur Vitinha (11′).

À ce moment-là de la partie, l’AS Monaco menait 0-1 grâce à l’inévitable Wissam Ben Yedder, qui a parfaitement ajusté Pau Lopez sur un service d’Aleksandr Golovin (0-1, 7′).

Une entame idéale sur la pelouse du Vélodrome. Mais à dix contre onze pendant plus de quatre-vingt minutes, et même à neuf contre onze après le deuxième jaune reçu par Denis Zakaria (87′), les Monégasques n’ont pas pu empêcher le retour de l’OM.

Après l’égalisation de Pierre-Emerick Aubameyang (1-1, 38′), ce sont pourtant les coéquipiers de Youssouf Fofana qui ont une nouvelle fois mené, sur une frappe de Maghnes Akliouche dans le temps additionnel de la première période (1-2, 45+3′).

Mais au retour des vestiaires, les Marseillais sont revenus une seconde fois, par l’intermédiaire de Leonardo Balerdi cette fois (2-2, 50′). Si les Monégasques ont failli créer l’exploit à neuf en toute fin de match, les deux équipes ont fini par se quitter dos à dos.

Au classement, l’AS Monaco pointe toujours au quatrième rang (34 points) et conserve cinq points d’avance sur l’Olympique de Marseille. Prochain rendez-vous pour l’ASM, dimanche prochain au Louis-II (13h) face au Havre.

Le joueur : L’indispensable Wissam Ben Yedder

Les journées se succèdent et le constat est le même : Wissam Ben Yedder reste, à 33 ans et malgré les renforts à son poste chaque année, le fer de lance de l’attaque monégasque.

Auteur d’un triplé la semaine dernière face à Rodez en Coupe de France, le capitaine de l’AS Monaco a permis aux siens d’ouvrir le score en inscrivant son dixième but de la saison en dix-huit matchs de Ligue 1.

Troisième meilleur buteur de l’histoire de l’ASM (112 buts), l’international français n’est désormais plus qu’à trois longueurs de Lucien Cossou (115 buts). De quoi le propulser encore un peu plus parmi les légendes du club.

La phrase : « Beaucoup de solidarité et de combativité »

Kassoum Ouattara : « On a su ne pas perdre à l’extérieur, malgré des faits de jeu qui sont durs. Nous avons su tenir le score, malgré ce carton rouge. On a fait preuve de beaucoup de solidarité et de combativité. C’est encouragent pour la suite. »