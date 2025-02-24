Князь Альбер II подписывает памятную доску Спортивных столиц мира

После Софии (Болгария) Монако получает титул Спортивной столицы мира 2025 года.

В рамках назначения Монако Спортивной столицей мира 2025 года Князь Альбер II подписал памятную доску во время официальной церемонии, которая состоялась во вторник, 18 февраля, в Зеркальном зале княжеского дворца.

Pеклама

© Микаэль Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

На мероприятии присутствовали: исполняющая обязанности государственного министра Изабель Берро-Амадеи, правительственный советник и министр внутренних дел Лионель Бефр, а также представители Ассоциации спортивных столиц Европы (ACES).

© Микаэль Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

Этот официальный титул вознаграждает приверженность Монако спорту для всех и подчеркивает качество современной инфраструктуры, а также поддержку международных соревнований.

Монако поддерживает ценности спорта

«Спорт в Княжестве уверенно доказал свой международный масштаб, ведь Монако – всемирный эталон этичного, устойчивого, открытого и ангажированного спорта», подчеркнул Князь Альбер II в своей речи и добавил: «Я глубоко верю в позитивное и долгосрочное влияние спортивных ценностей, которое я стремлюсь передать посредством различных функций, которые я выполняю в Спортивном движении и Международном олимпийском комитете».

Князь Альбер II принял символический флаг ACES из рук Берро-Амадеи, Советника правительства и министра по внешним связям и сотрудничеству, и передал его Лионелю Бефру в ознаменование официальной передачи титула. В свою очередь, памятную доску получил Джанфранко Лупаттелли, президент ACES.

© Микаэль Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

В 2025 году запланировано несколько мероприятий в честь этого титула, в том числе масштабная выставка, посвященная 40-летию стадиона «Луи-II», которая будет открыта на улицах Монако с апреля.

Стадион «Луи II» отметил 40-летний юбилей в присутствии Князя Альбера II