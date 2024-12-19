Монако официально станет Спортивной столицей мира в 2025 году
Монако стало обладателем почетного титула Спортивной столицы мира 2025 года. На торжественной церемонии в Европейском парламенте в Брюсселе флаг Ассоциации европейских спортивных столиц и городов (ACES) был передан послу Монако в Бельгии Фредерику Лабарреру. Это событие стало признанием достижений Княжества в области спорта и усилий правительства по его развитию на всех уровнях.
12 декабря в рамках ежегодной церемонии в Брюсселе Монако официально объявили «Спортивной столицей мира 2025 года». Этот титул, переданный столицей 2024 года Софией (Болгария), подчеркивает вклад Монако в развитие спортивных инициатив как внутри страны, так и на международной арене.
Приверженность Князя Альбера II
Признание Монако как Спортивной столицы мира стало возможным благодаря неустанной поддержке спорта Князем Альбером II. На протяжении многих лет он видит в спорте не только инструмент достижения высоких результатов, но и мощное средство для укрепления мира, устойчивого развития и социальной гармонии. Его подход особенно ценен за акцент на инклюзивность: в Монако спорт доступен каждому, будь то профессиональные спортсмены, молодёжь или люди с ограниченными возможностями.
Спорт для всех
Одним из приоритетов Княжества является создание условий для занятий спортом на всех уровнях. Большое внимание уделяется воспитанию любви к спорту с раннего возраста: физическое воспитание интегрировано в школьные программы, а современные спортивные площадки и залы доступны каждому.