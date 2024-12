Monaco sarà ufficialmente la Capitale Mondiale dello Sport 2025

Il Principato è stato ufficialmente nominato Capitale mondiale dello sport per il 2025. Nel corso di una cerimonia al Parlamento europeo, la bandiera dell’Associazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport (ACES) è stata consegnata all’ambasciatore di Monaco in Belgio, Frédéric Labarrère. Un riconoscimento che premia la politica sportiva dinamica perseguita dal governo monegasco.

Giovedì 12 dicembre, in occasione del gala annuale tenutosi presso il Parlamento europeo a Bruxelles, Monaco è stata proclamata “Capitale mondiale dello sport 2025”. Un titolo che fa seguito a quello di Sofia (Bulgaria) nel 2024 e che sottolinea l’impegno del Principato nella promozione dello sport, sia a livello locale che internazionale.

Da sinistra a destra: Robert De Vita, presidente di ACES Francia, Gian Lupattelli, presidente e fondatore di ACES e Frédéric Labarrère, ambasciatore di Monaco in Belgio © DR

L’impegno del Principe Alberto II

Questo riconoscimento premia soprattutto la politica sportiva attiva perseguita dal Principe Alberto II. Da anni, infatti, il Sovrano promuove lo sport come veicolo di pace e sviluppo. L’iniziativa monegasca si distingue per la sua visione inclusiva dello sport, sostenendo non solo gli atleti di alto livello, ma promuovendo anche l’accesso allo sport per tutti i cittadini.

Lo sport è per tutti a Monaco

Il Principato è inoltre impegnato nella diffusione dello sport su tutti i livelli. Il Governo del Principe incoraggia l’attività sportiva fin dalla più tenera età, sostenendo fortemente l’educazione fisica a scuola e offrendo impianti sportivi accessibili a tutti.

