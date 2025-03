Sir Jim Ratcliffe: “Credo davvero in quello che stiamo facendo”

In una recente intervista al Sunday Times, Sir Jim Ratcliffe ha messo a confronto l’esperienza di proprietario del Machester United con quella del Nizza… e ha svelato perché pensa che non fallirà.

La squadra di Manchester sta affrontando non pochi problemi: la posizione in campionato, le finanze, un inizio difficile per un nuovo manager e le limitazioni regolamentari che non fanno sperare in una rapida inversione di tendenza.

Pubblicità

“Può essere spiacevole”, ha detto Ratcliffe al Sunday Times. “E probabilmente non sono bravo sul fronte divertimento… Non mi importa di essere impopolare perché so che a nessuno piace vedere il Manchester United così in basso come adesso, e a nessuno piacciono le decisione che dobbiamo prendere in questo momento”.

Dal suo arrivo, gli azionisti di maggioranza, la famiglia Glazer, non si sono fatti vedere granché. “Quindi mi sto prendendo io tutte le critiche”, ha detto Ratcliffe. Come si legge sul Sunday Times, “Può sembrare strano, visto il fiuto [di Ratcliffe] per gli affari, la sua ricchezza e il tempo che ha trascorso nel mondo dello sport, ma non c’è niente di paragonabile all’attenzione del pubblico che si riceve nel gestire il Manchester United”.

Sir Jim Ratcliffe: alchimista e avventuriero

“Non mi piace particolarmente guardare le partite del Nizza”

Allora perché lo fa? Ultimamente non ha menzionato il suo sogno d’infanzia, e sembra che non sia neanche una questione di soldi. “Non è assolutamente il mondo da cui vengo. Faccio già abbastanza soldi con i prodotti chimici, petrolio, gas e così via. È una domanda difficile. Per quanto riguarda il Nizza, nel campionato francese si può comprare una squadra con 100 milioni di sterline. È molto più accessibile. Ma non mi piace particolarmente guardare le partite del Nizza perché, sì ci sono dei giocatori bravi, ma il livello non è abbastanza elevato e non mi entusiasma”.

Per quanto riguarda le difficoltà del Manchester, Ratcliffe è convinto che “I proprietari hanno gestito il club e tralasciato l’aspetto calcistico, hanno preso tantissime decisioni sbagliate per 12 anni”.

“Il Manchester United è la squadra migliore del mondo”

“Per quanto riguarda gli allenatori, un club non può sempre essere perfetto, ma avrebbero dovuto trovare il migliore direttore del mondo e il miglior allenatore del mondo, perché il Manchester United è la migliore squadra del mondo. Invece hanno sbagliato entrambe le scelte”.

Secondo lui “il United è rimasto indietro con la rivoluzione dei dati”, al contrario di altri club più piccoli che adesso, dopo aver usato l’analisi dei dati per guidare l’acquisto dei giocatori, lo precedono nella League.

Ribaltare la situazione

Ma Ratcliffe è ancora ottimista e vede una via di uscita e un motore di crescita: “Ora costruiamo un team di gestione, poi dobbiamo tornare ad avere una base stabile, questo è il nostro anno difficile, quello in cui dobbiamo prendere tutta una serie di decisioni spiacevoli, come i licenziamenti e quel genere di cose. Dovremmo concludere tutto per l’estate e poi sarà tempo di reclute. Si può avere lo stadio più bello, ma se non si prendono le persone giuste non si vincono le partite di calcio”.

E sta anche imparando: “La stagione migliore del Nizza è stata questa in cui non eravamo autorizzati a intervenire per via delle regole di proprietà di più club”, afferma. “Sono andati molto meglio senza la nostra interferenza! Forse c’è una lezione da imparare, dopotutto”.

Dmitri Rybolovlev: “Seguo l’AS Monaco sempre e ovunque”

“Credo davvero in quello che stiamo facendo e penso che abbiamo le persone giuste. Non credo che arriveremo all’obiettivo senza fare altri errori, perché non siamo perfetti, ma sono convinto che inizieremo a risalire dopo l’estate”.

E se così non fosse? “Se fallisco, mi ritiro”, ha detto. “Ma non credo che fallirò. Appena inizieremo a giocare bene e a vincere cambierà tutto”.