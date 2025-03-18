Сэр Джим Рэтклифф: «Я искренне верю в то, что мы делаем»

В интервью The Sunday Times сэр Джим Рэтклифф рассказал о своем опыте владения «Манчестер Юнайтед» и «Ниццей» и объяснил, почему уверен, что его проект обречен на успех.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» переживает непростые времена: положение команды в лиге оставляет желать лучшего, финансовая ситуация далека от стабильной, новый тренер столкнулся с трудностями в начале сезона, а строгие нормативные ограничения мешают быстрой перестройке клуба.

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«Это не самое приятное время», — признается Рэтклифф в интервью изданию. — Я, возможно, не получаю удовольствия от происходящего… Но меня не волнует моя непопулярность. Я понимаю, что болельщики переживают за клуб, и им не нравятся решения, которые нам приходится принимать. Однако они необходимы».

С тех пор как Рэтклифф присоединился к клубу, семья Глейзеров, являющаяся основными владельцами «МЮ», отошла на второй план. «В результате все внимание и давление теперь на мне», — отмечает он. The Sunday Times подчеркивает: «Это может показаться неожиданным, учитывая его предпринимательский опыт, финансовые возможности и вовлеченность в спорт, но ни один из его предыдущих проектов не был связан с таким пристальным вниманием, как управление «Манчестер Юнайтед».

Сэр Джим Рэтклифф — «алхимик» и покоритель новых горизонтов

«Мне не особенно нравится ходить на игры «Ниццы»

Так почему же он продолжает? В последнее время он уже не так часто говорит о своей детской мечте и подчеркивает, что дело точно не в деньгах. «Это на 100% не то, откуда я родом. Я зарабатываю достаточно денег на химикатах, нефти и газе, и все такое. Это сложный вопрос. В Ницце, в Лиге 1, вы можете купить клуб за 100 миллионов фунтов стерлингов. Это намного дешевле. Но я не получаю особого удовольствия от посещения «Ниццы», потому что там есть хорошие игроки, но уровень футбола не настолько высок, чтобы вызвать у меня восторг».

А вот трудности «Манчестер Юнайтед», по его мнению, связаны с тем, что «прежние владельцы сконцентрировались исключительно на бизнесе и не уделяли должного внимания спортивной стороне. Это привело к целому ряду крайне неудачных решений за последние 12 лет».

«Манчестер Юнайтед» — лучший клуб в мире»

«Когда вы смотрите на тренеров, клуб не всегда может сделать все правильно, но они должны были найти лучшего исполнительного директора в мире и лучшего тренера в мире, потому что «Манчестер Юнайтед» — лучший клуб в мире. Но они сделали неправильный выбор по обоим пунктам».

Он уверен, что «МЮ» полностью пропустил «революцию данных», в отличие от небольших клубов, которые сейчас опережают события, используя анализ данных для управления своими инвестициями в игроков.

Поворот к лучшему

Несмотря на все трудности, Джим Рэтклифф уверен: выход есть. «Нам нужно сформировать сильную команду менеджеров, затем вернуть клуб на прочную основу. В этом году нам предстоит принимать сложные решения — увольнять людей, перестраивать систему. К лету этот этап будет завершен, и дальше мы займемся подбором персонала. Можно построить великолепный стадион, но если не укомплектовать его правильными людьми, команда не будет побеждать».

При этом он признает, что иногда лучшее решение — это отсутствие вмешательства. «Лучший сезон «Ниццы» был тогда, когда мы вообще не могли влезать в процессы из-за правил владения несколькими клубами», — отмечает он. «Они играли намного лучше без нас! Возможно, в этом есть какой-то урок».

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«Я искренне верю в то, что мы делаем, и знаю, что у нас есть правильные люди. Конечно, мы не идеальны, мы неизбежно сделаем еще несколько ошибок. Но я уверен: после лета ситуация начнет меняться в лучшую сторону».

А если нет? «Если я потерплю неудачу, уйду на пенсию, — говорит он. — Но я не думаю, что проиграю. Как только мы начнем играть в хороший футбол и побеждать, все изменится».