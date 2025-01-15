Сэр Джим Рэтклифф — «алхимик» и покоритель новых горизонтов

Сэр Джим Рэтклифф, живущий в Монако с 2018 года, является воплощением настоящего self-made man с британским акцентом.

Этот выходец из Манчестера, выросший в скромной семье, построил огромное состояние, сделав карьеру в нефтехимической отрасли. Но на этом он не остановился: его увлекают новые вызовы — мотоспорт, велоспорт, парусный спорт и, конечно, футбол. В свои 72 года сэр Джим, прозванный «алхимиком», продолжает уверенно строить создавать свою неброскую легенду уже в Княжестве.

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«Самая большая в мире компания, о которой никто не слышал» — в наше время, когда бренды зачастую становятся не менее знаменитыми, чем звёзды спорта или кино, подход Джима Рэтклиффа поражает. Он говорит о своей компании с удивительной скромностью, что сразу выделяет его среди других предпринимателей.

Его компания Ineos поистине уникальна. Это крупнейшая в мире корпорация, о которой знают немногие, но именно она является основным источником его состояния. По данным журнала Forbes, капитал Джима Рэтклиффа составляет 16,5 миллиарда долларов. К концу 2022 года он увеличился до почти 23 миллиардов долларов, так как стоимость его активов частично зависит от акций Ineos.

Неудивительно, что фамилия Рэтклиффа и название его компании не слишком известны широкой публике. Всё дело в том, что его путь к богатству начался относительно недавно. Только в 2018 году, когда стоимость Ineos резко возросла, владелец контрольного шестидесятипроцентного пакета акций 72-летний Джим Рэтклифф стал обладателем самого большого состояния в Великобритании. Это произошло спустя двадцать лет после того, как он основал свою нефтехимическую группу.

Именно тогда он выбрал Монако в качестве своего нового дома. Здесь, под солнцем и с видом на море, Джим управляет не только своим бизнесом, но и спортивными проектами. Всё это – на значительном расстоянии от скромных районов Манчестера, где он провёл детство.

От манчестерского социального жилья до монегасских вилл — взлёт британского «алхимика»

Джим Рэтклифф появился на свет 18 октября 1952 года в небольшом городке Фейлсворт, неподалёку от Манчестера. Его семья жила скромно: отец работал столяром, а мать была офисным служащим. До десяти лет они ютились в обычной муниципальной квартире. Как и многие подростки из рабочих кварталов Британии, Джим с головой ушёл в футбол. Школа его мало привлекала, он часто прогуливал занятия, чтобы играть на поле или болеть за любимый клуб. И кто бы мог его в этом винить, если рядом находился легендарный «Манчестер Юнайтед»?

«Я просто играл в футбол – это было всё, что меня интересовало, – признавался он много лет спустя в интервью газете Irish Sun. Учёба для Джима оставалась второстепенной: он с трудом закончил школу и поступил в Бирмингемский университет, где выбрал химическую инженерию. Там его результаты были далеки от блестящих – он был в числе худших студентов при поступлении.

На своей первой летней стажировке в нефтяной компании BP Джима уволили уже через три дня – из-за лёгкой формы экземы. Разочарование длилось недолго: он быстро нашёл работу в конкурирующей компании Esso, а затем углубил свои знания, получив степень MBA в Лондонской школе бизнеса. После этого Рэтклифф начал карьеру в химической компании Courtaulds, а в 1989 году вошёл в команду американской инвестиционной группы Advent International.

«Мир венчурного капитала очень прост, – делился он в интервью The Sun. – Если вы заключаете плохие сделки, вас увольняют. Если вы не заключаете сделок, вас тоже увольняют. Я выбрал эту сферу, потому что… у меня всегда было чувство, что мне попадётся отличная возможность». И это чутьё никогда не подводило его. Именно благодаря врождённому деловому чутью и готовности рисковать Джим Рэтклифф добился успеха, о котором многие могут только мечтать.

Джон Рис, Джим Рэтклифф и Энди Карри — создатели империи Ineos в её нынешнем виде © Ineos

В 1998 году Джим Рэтклифф решил оставить свою работу в компании Advent и начать свой путь в бизнесе. Первым шагом стало приобретение химического завода в Антверпене — так и появилась компания Ineos. Вместе с партнёрами, Энди Карри и Джоном Рисом, Рэтклифф нашёл оригинальный подход: они выкупали неэффективные или заброшенные активы крупных корпораций. Среди таких покупок были и подразделения компании BP, которая когда-то уволила его. «Мы искали бизнесы, которые не были в тренде и не казались привлекательными, — рассказывает Рэтклифф. — Мы налаживали их работу, делали их эффективнее и превращали в успешные предприятия».

Благодаря такому подходу и чёткому промышленному видению Ineos всего за два десятилетия превратилась в мирового лидера нефтехимической отрасли.

Сегодня Ineos — это гигантская корпорация с более чем 26 000 сотрудников, работающих на 200 предприятиях в 30 странах мира. Каждый год компания выпускает 60 миллионов тонн химических веществ, которые используются практически во всем: от зубной пасты и упаковки для продуктов до лекарств, утеплителей и даже питьевой воды.

Эта мощная империя выросла из одного завода благодаря смелости и решительности Джима Рэтклиффа. Он шел на риск, брал огромные кредиты и однажды, в 2008 году, оказался на грани банкротства. Но менее чем через десять лет Ineos снова оказалась на высоте: годовая прибыль компании достигла почти 2 миллиардов евро, а состояние самого Рэтклиффа утроилось всего за один год — с 2017 по 2018. Эти достижения не остались незамеченными. К 25-летию компании вышла книга, рассказывающая о пути Ineos, а самого Рэтклиффа стали называть «алхимиком» — человеком, который умеет превращать убыточные активы в золото.

Новые горизонты — экология, спорт и автомобили

Джим Рэтклифф — не просто «алхимик», превращающий убыточные активы в прибыль, но и человек с широкой палитрой амбиций. Для него нефтехимия — лишь одна из сфер деятельности, причём губительная для экологии.

Осознавая влияние своей компании на окружающую среду, в марте 2023 года Ineos запустила экологический проект Greensand. Его цель — улавливать углекислый газ и безопасно хранить его под землёй. План предусматривает извлечение CO₂ на предприятиях в Бельгии и последующее размещение его в бывших нефтяных месторождениях на глубине 1800 метров под морским дном.

«Сегодня важно, чтобы промышленность и политики вместе способствовали развитию технологий, которые помогут смягчить последствия изменения климата», — подчёркивает Рэтклифф.

В 2017 году Джим Рэтклифф решил создать свою линейку внедорожников под названием Ineos Grenadier — в честь лондонского паба, который он особенно любит. Этот автомобиль задумывался как достойная альтернатива легендарному Land Rover Defender, права на который компания отказалась продать миллиардеру.

Новый внедорожник разрабатывали с нуля, проверяя его в самых суровых условиях: в горах Косово и на холмистой местности Шотландии. Результаты впечатляют — десятки тысяч предварительных заказов при стартовой цене более 60 000 евро. Одним из первых испытателей и поклонников Grenadier стал сам семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

https://youtu.be/r1qmHEK8MiQ?si=1LoguCWo38uyryih

Ineos Grenadiers — это не только внедорожник, но и велокоманда, которую Джим Рэтклифф приобрёл в 2010 году. Ранее она была известна как Sky и уже занимала место среди лучших в мировом пелотоне. В прошлом году команда усилилась монегаском Виктором Ланжелотти и открыла велоакадемию в Кении, где растят будущих звёзд велоспорта.

Несмотря на то что Ineos поддерживает команду Mercedes-AMG Petronas F1 и Льюиса Хэмилтона, настоящей страстью миллиардера Джима Рэтклиффа всегда был футбол. Это увлечение, зародившееся в детстве, остается для него главным источником вдохновения.

В 2019 году, объединив свою любовь к игре с финансовыми возможностями, Рэтклифф приобрел футбольный клуб «Ницца». Однако 100 миллионов евро, вложенные в проект, не принесли немедленного успеха — результаты команды оказались скромными. «В «Ницце» мы наделали несколько глупостей», — признался он в прошлом феврале.

Несмотря на трудности, Рэтклифф не отступает от своих амбициозных планов. Его цель — превратить «Ниццу» в «своеобразный мост для будущих успехов «Манчестер Юнайтед», который остается для него главным ориентиром.

«Манчестер Юнайтед» — мечта, ставшая реальностью

После приобретения «Ниццы» и, еще раньше, швейцарского клуба «Лозанна», которым он владел с 1998 года, Джим Рэтклифф наконец смог исполнить мечту своего детства. Почти год назад он стал владельцем легендарного «Манчестер Юнайтед».

«Я сделал в жизни много интересного, но это — вершина», — признался он после сделки. Однако, несмотря на огромные вложения, начало сезона стало для «красных дьяволов» худшим с 1930 года.

Тем не менее, Рэтклифф сохраняет оптимизм и философски смотрит на происходящее: «В жизни бывают взлеты и падения. Невозможно всегда быть на высоте, но именно благодаря трудностям начинаешь больше ценить успех».

Покупка «Манчестер Юнайтед» стала важным шагом для сэра Джима © Ineos

В своем открытом обращении к болельщикам он подтвердил серьезность намерений: «Мы сможем добиться успеха на футбольном поле. Конечно, в спорте нет гарантий, и перемены требуют времени, но мы настроены на долгосрочную работу. (…) Я полностью осознаю ответственность, которую взял на себя».

Одной из проблем, по его словам, стало то, что в клубе оказалось «больше бухгалтеров, чем спортсменов». Тем не менее, жесткие решения уже начали приносить плоды: клуб улучшил финансовое состояние, сократив фонд заработной платы. Рэтклифф не скрывает своих амбиций: «Наша цель — вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину английского, европейского и мирового футбола».

Джим Рэтклифф — человек, который не боится вызовов. В прошлом году его команда Ineos Britannia пробилась в финал легендарного Кубка Америки — одного из самых престижных парусных соревнований в мире.

Сам сэр Джим вместе с генеральным директором команды и шкипером сэром Беном Эйнсли участвовал в церемонии крещения гоночной яхты «Кубка Америки» в Барселоне © Ineos

Хотя в финале, прошедшем в октябре, команда уступила соперникам из Эмиратов, они уже вошли в историю. В полуфинале Louis Vuitton Cup Ineos Britannia одержала победу над сильной итальянской командой. «Мы вошли в историю», — подчеркнул Рэтклифф, добавив, что их успехи задали новый стандарт для британского парусного спорта.

Монако — заключительная глава в жизни «алхимика»?

Сэр Джим Рэтклифф обосновался в Монако в конце 2010-х годов и с тех пор успешно управляет своей бизнес-империей с берегов Средиземного моря, покоряя новые горизонты.

Княжеская чета и Джим Рэтклифф с почетными гостями на втором благотворительном гала-концерте в Куршевеле © Эрик Матон / Княжеский дворец

Его активное участие в жизни Княжества быстро сделало его заметной фигурой. Он нередко появляется на ключевых событиях вместе с княжеской семьей, будь то благотворительный вечер в Куршевеле, где он был сопредседателем вместе с Князем Альбером II, или 75-й гала-концерт Красного Креста, прошедший летом прошлого года. Однако, несмотря на комфортную жизнь в Монако, сэр Джим остается верен своим корням. Он подчеркивает, что «стремится вернуть своей родной Англии» то, что она когда-то дала ему.