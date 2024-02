Jim Ratcliffe à Manchester United, et maintenant ?

Il est tentant de dire que Jim Ratcliffe, le milliardaire britannique, résident monégasque et président d’INEOS, s’est offert Manchester United pour Noël, puisque la transaction a été finalisée le 24 décembre dernier.

Depuis qu’ils ont annoncé en novembre 2022 qu’ils étaient ouverts à la vente totale ou partielle du club, les négociations avec la famille Glazer ont été longues et incertaines. Le cheikh qatari Jassim bin Hamad al-Thani a longtemps fait figure de favori. Mais c’est finalement l’offre d’INEOS, exempte de dettes, qui l’a emporté avant la fin de l’année 2023. Sous réserve de l’approbation de la Premier League et d’autres approbations purement administratives, l’accord devrait être officiellement annoncé « au début ou à la mi-février », selon le président d’INEOS, qui s’exprimait avant le récent match nul (2-2) contre les Spurs de Tottenham. À condition « qu’ils ne trouvent rien de louche dans notre CV », a-t-il plaisanté.

En quoi consiste l’accord ?

Dans un communiqué de presse sorti le jour de l’accord, INEOS a annoncé que son président allait « acquérir 25 % des actions de classe B et jusqu’à 25 % des actions de classe A de Manchester United et fournira 300 millions de dollars supplémentaires destinés à permettre de futurs investissements à Old Trafford » le stade emblématique du club, qui a souffert d’investissements insuffisants sous la présidence des Glazers.

« INEOS a accepté la demande du conseil d’administration de se voir déléguer la responsabilité de la gestion des opérations footballistiques du club » dans leur intégralité.

Des retours positifs

Une fois l’incertitude du rachat levée, les retours dans la presse et dans le monde du football ont été reçus positivement.

Avram et Joel Glazer ont déclaré être « ravis d’avoir conclu cet accord […] Jim Ratcliffe et INEOS apportent au club une grande expérience commerciale ainsi qu’un engagement financier important ».

Les leçons tirées de l’expérience de Jim Ratcliffe à Nice, aujourd’hui candidat au podium en Ligue, semblent contribuer l’optimisme qui règne à Old Trafford, prêt à entrer dans une nouvelle ère.

Après une victoire contre Wigan qui lui a permis de se qualifier pour le quatrième tour de la FA Cup, Diogo Dalot a souligné la « nouvelle énergie » qui berce le club depuis l’arrivée d’INEOS. « Nous nous tournons vers l’avenir avec une bonne énergie et c’est ce qu’ils nous apportent. On peut déjà sentir à Carrington [le centre d’entraînement de Manchester United, ndlr] la motivation qu’ils ont apportée et j’espère que nous pourrons gagner beaucoup de choses ensemble », a déclaré le latéral international portugais.

Pour le Daily Star, Erik ten Hag a confirmé les dires de son joueur. « C’est une source d’inspiration. Tout le monde est optimiste. Nous avons connu quelques revers, mais nous resterons en vie, nous survivrons et nous riposterons ».

Un début de saison catastrophique

Lors de l’annonce de la reprise, Sir Jim Ratcliffe a immédiatement fait part de son ambition, en soulignant l’absence de résultat ces dernières années. « Alors que le succès commercial du club a toujours permis de disposer des fonds nécessaires pour remporter des trophées au plus haut niveau, ce potentiel n’a pas été pleinement exploité ces derniers temps ».

C’est peu dire. Manchester United a subi 14 défaites en 28 matches, ce qui constitue le pire début de saison du club depuis 1930. Le club est actuellement huitième de Premier League, à 11 points de son voisin et rival Manchester City et à 16 longueurs du leader Liverpool, avec une seule victoire lors des cinq derniers matchs de championnat.

Le retour sur investissement peut sembler incertain à l’heure actuelle, mais Jim Ratcliffe n’a pas caché son attachement personnel aux Red Devils, déclarant dans le communiqué : « En tant qu’enfant du pays et supporter du club depuis toujours, je suis très heureux d’avoir pu conclure un accord avec le conseil d’administration de Manchester United qui nous confie la gestion des opérations footballistiques du club. » Avant le match contre les Spurs, il a déclaré à la presse à quel point il était heureux d’être à bord. « J’ai réalisé des choses excitantes, mais c’est le summum. Cela ne fait aucun doute. »

Jim Ratcliffe patron du sportif

Une fois l’accord officialisé, Jim Ratcliffe prendra effectivement le contrôle du sportif du club. Et c’est bien le résident monégasque qui aura le dernier mot sur la façon dont le club est géré, notamment sur les transferts.

Une responsabilité dont il est parfaitement conscient, puisqu’il a déclaré dans une lettre ouverte au Manchester United Supporters’ Trust (MUST) : « Je crois que nous pouvons apporter le succès sportif sur le terrain. Il n’y a pas de garanties dans le sport, et le changement peut inévitablement prendre du temps, mais nous sommes là pour le long terme […] Je prends cette responsabilité très au sérieux. »

Jim Ratcliffe et Dave Brailsford, directeur sportif d’INEOS, se sont mis directement au travail. Brailsford a passé une grande partie de la période de Noël et du Nouvel an à Manchester, où il a participé à des réunions avec le personnel, en plus d’une visite d’information des installations du club. Il a également assisté à une victoire à domicile contre Aston Villa et à une défaite à l’extérieur contre Nottingham. Comme le rapporte The Athletic, Ratcliffe l’a rejoint le 2 janvier, ainsi que le futur membre du conseil d’administration Jean-Claude Blanc.

Depuis, Dave Brailsford a démissionné d’INEOS Grenadiers, la partie cycliste des intérêts sportifs du groupe INEOS. Le Global Cycling Network a déclaré que Brailsford avait été chargé de réaliser un audit des opérations footballistiques du club, dans le cadre de ce qui s’apparente comme un grand remaniement à Old Trafford.

Le remaniement a déjà commencé

Gary O’Driscoll, le médecin de Manchester United, a été recruté à Arsenal et a été chargé d’effectuer une analyse dans le but d’améliorer le bilan du club en matière de blessures et de perte de joueurs sur le banc de touche. L’absence de joueurs clés comme Luke Shaw et Lisandro Martinez cette saison n’a certainement pas aidé les performances du club mancunien.

Une autre nomination à souligner dans la nouvelle organisation de Ratcliffe est celle d’Omar Berrada, débauché du rival historique Manchester City, où il occupait le poste de directeur des opérations footballistiques. Il rejoindra Manchester United en tant que nouveau directeur général à partir de cet été.

Quatre favoris au poste de directeur sportif

Le journal The Independent rapporte qu’une sélection basée uniquement sur les préférences de Jim Ratcliffe est exclue. Michael Edwards semble être le favori actuel, après avoir redressé la situation de Liverpool, notamment par le biais de transferts judicieux. Si ses exigences salariales posent problème, son ancien adjoint, Julian Ward, pourrait être un bon remplaçant, voire Paul Mitchell, de retour au Royaume-Uni après avoir quitté l’AS Monaco. L’objectif est de nommer le directeur général bien avant la fenêtre de transfert de l’été.

Le candidat retenu travaillera avec Jim pour restructurer l’effectif et les rumeurs de transferts vont déjà bon train.

Déjà des noms évoqués en défense

Jim Ratcliffe a déclaré à la presse avant le match contre Tottenham qu’il serait « inapproprié » d’évoquer d’éventuelles possibilités de transfert cet hiver, l’accord de reprise n’ayant pas encore été officiellement ratifié.

Toutefois, il semblerait que le club recrutera au moins un grand nom en défense cet été, pour remplacer Raphaël Varane et concurrencer Lisandro Martinez. Le nom de Gleison Bremer, défenseur de la Juventus, revient souvent dans les conversations, bien qu’il ait récemment signé une prolongation de contrat jusqu’à la mi-2028.

L’avenir de l’OGC Nice en question

Un candidat évident serait Jean-Clair Todibo, joueur de l’OGC Nice. L’intérêt des Mancuniens avait déjà été évoqué, mais les rumeurs se multiplient depuis que Nice est détenu par …. INEOS, ce qui rend tout transfert potentiel assez évident.

La direction et les supporters du GYM ont eu tout le temps de débattre de la question depuis l’annonce de l’offre d’INEOS. Comme nous l’avons indiqué précédemment, le sentiment dominant est que l’achat du club mancunien ne remet pas en cause l’engagement de Jim Ratcliffe envers l’équipe niçoise et ne signifie pas non plus que le club azuréen deviendra une « pépinière » pour les joueurs mancuniens. Cette théorie résistera-t-elle à l’éventualité Todibo cet été ?

Une fin de saison à bien négocier

Des rumeurs circulent sur le fait que le manager Erik ten Hag est en sursis. Le Néerlandais a déclaré au Manchester Evening News à la fin de l’année 2023 qu’il avait le soutien d’INEOS. « Je veux travailler avec [INEOS] et ils veulent travailler avec moi », avait-il déclaré. Mais avec l’arrivée du du nouveau directeur sportif, sera-t-il poussé vers la sortie ?

Son destin pourrait dépendre de la performance du club en FA Cup, la seule chance réaliste de remporter un trophée cette saison. Les Red Devils sont désormais qualifiés pour le 5e tour et devraient être raisonnablement confiants pour aller plus loin, puisqu’ils affronteront Bristol City (en tête de la Ligue 1) ou Nottingham Forest (16e de la Premier League).

Sans Coupe d’Europe, cette saison pourrait-être la saison idéale pour se ressaisir et envisager un avenir plus radieux. Comme l’a déclaré Sir Jim à Noël, « notre ambition commune est claire : nous voulons tous que Manchester United retrouve sa place, au sommet du football anglais, européen et mondial ».