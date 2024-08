INEOS Grenadiers de Sir Jim Ratcliffe renforce son effectif avec le Monégasque Victor Langellotti

Dans une annonce qui a surpris le monde du cyclisme, l’équipe INEOS Grenadiers a officialisé le recrutement de Victor Langellotti, un grimpeur monégasque qui n’avait jamais couru pour une équipe WorldTour auparavant. Ce transfert marque un tournant dans la carrière de Langellotti, qui évoluait depuis 2018 au sein de l’équipe Burgos-BH.

Victor Langellotti, connu pour ses talents de grimpeur, a signé un contrat de deux ans avec la prestigieuse formation britannique, le liant à l’équipe jusqu’à fin 2026. Cette nouvelle arrive peu après l’annonce de l’arrivée de Bob Jungels, consolidant ainsi la stratégie de renforcement de l’équipe dirigée par Carlos Rodriguez.

Pour Langellotti, ce transfert est une opportunité inespérée. « Je suis extrêmement excité de rejoindre l’équipe la saison prochaine, c’est un rêve devenu réalité. Quand j’étais junior, puis coureur de moins de 23 ans, l’équipe Sky était l’équipe dominante et la plus performante du cyclisme, et j’ai grandi dans l’admiration de leur succès.

Les victoires de Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas et d’autres m’ont inspiré, et j’ai toujours espéré en faire partie un jour. Je n’arrive toujours pas à croire que je rejoindrai l’équipe qui m’a fait rêver et qui a révolutionné notre sport. C’est vraiment un grand honneur d’être un grenadier INEOS », a déclaré le coureur de 29 ans.

En effet, l’intégration dans une équipe WorldTour comme INEOS Grenadiers représente une étape cruciale dans sa carrière. Ses performances sous les couleurs de Burgos-BH avaient déjà attiré l’attention des observateurs, mais ce transfert lui offre une scène mondiale pour démontrer tout son talent.

© INEOS Grenadiers

Une équipe solide aux grandes ambitions

INEOS Grenadiers, équipe réputée pour ses succès dans les grands tours et les classiques, voit en Langellotti un potentiel à exploiter. Le coureur monégasque aura notamment l’occasion de performer aux côtés de Tom Pidcock, qui a récemment remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, ajoutant ainsi une autre étoile brillante à l’équipe.

Ce recrutement s’inscrit dans une série de mouvements stratégiques visant à maintenir la compétitivité d’INEOS Grenadiers au plus haut niveau. Avec des coureurs comme Carlos Rodriguez, Tom Pidcock, Bob Jungels et désormais Victor Langellotti, l’équipe semble plus déterminée que jamais à dominer le peloton international.

« C’est un coureur expérimenté qui a également montré que si l’occasion se présente, il peut se lancer lui-même dans une course et se battre pour un résultat. En fin de compte, il sera avec nous pour assurer un rôle de soutien clé en moyenne et haute montagne. Nous pensons qu’il est sur une trajectoire ascendante et qu’il s’améliore de plus en plus.

Nous sommes vraiment impatients de l’avoir avec nous et de l’intégrer rapidement dans notre groupe. L’équipe est dans une phase passionnante, et Victor aura un rôle à jouer dans les futures ambitions du classement général que nous avons », s’est exprimé Scott Drawer, Directeur de la performance chez INEOS Grenadiers, sur cette dernière recrue prometteuse.

