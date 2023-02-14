Князь Альбер II и Княгиня Шарлен на благотворительном приеме в Куршевель

Основатель группы INEOS и монакский резидент Джим Рэтклифф был почетным председателем этого приема вместе с Князем.

В воскресенье, 12 февраля, Ineos Club House в Куршевель принял Княжескую чету. Во время Чемпионата мира ФИС по горнолыжному спорту Князь Альбер II и Княгиня Шарлен приняли участие в торжественном благотворительном приеме под почетным председательством Князя и Джима Рэтклиффа, по приглашению президента горнолыжного клуба Куршевель Марка Сенешаля.

Среди 200 приглашенных на этот исключительный прием были известные спортсмены и бизнесмены. Молодая монакская пианистка Стелла Альмондо дала сольный фортепьянный концерт.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Произведения искусства, туристические, артистические и кулинарные эксперименты, спортивный инвентарь с автографами знаменитых спортсменов и пр. Прием позволил выставить на аукцион многочисленные лоты, а собранные средства пошли в пользу фонда Княгини и Спортивного клуба г. Куршевель. Аукцион проводился директором по международным отношениям дома Christie’s, Жюльеном Бруни, и пользовался большим успехом.

Монакский горнолыжник Арно Алессандриа принял участие в соревнованиях – © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Напомним, что фонд Княгини Шарлен, недавно отметивший свое десятилетие, ведет активную борьбу с утоплением и способствует воспитанию, основанному на спортивных ценностях. Спортивный клуб города Куршевель, в свою очередь, занимается спортивной подготовкой молодежи, чтобы приобщить ее к спортивной жизни и позволить ей выйти в большой спорт.