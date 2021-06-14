











В свои пятнадцать лет пианистка Стелла Альмондо (Stella Almondo) блистает на международной сцене — от Монако до Москвы и телевизионных экранов. Во время сольного концерта, ее чуткая игра легко переносит слушателя на несколько веков назад, оживляя творчество Фредерика Шопена и Ференца Листа.

Повседневность овеянная мелодиями фортепиано и средиземноморским бризом. «Именно в этой бесконечной синеве я черпаю свое вдохновение», — говорит Стелла Альмондо. Юная пианистка, уроженка Монако, сегодня делит свою жизнь между Лазурным берегом и Парижем: «Школа в Каннах, консерватория в Ницце и еженедельные занятия в Schola Cantorum, расположенной всего в нескольких шагах от Люксембургского сада». Там Стелла совершенствует свое искусство, слушая драгоценные советы своего учителя, знаменитого русского пианиста Игоря Лазко.

Чувствительное сердце, музыкальный слух

От Чайковского до Ференца Листа девушка наслаждается романтизмом мелодий этих великих композиторов, чей гений пронесся богатой палитрой эмоций через века. «Я очень чувствительный человек, — признается Стелла, — мне нравится поддаваться своим эмоциям». И воплощать их в музыке, через фортепиано.

За фортепиано Стелла Альмондо представляет себе средиземноморские пейзажи и истории / © Alizée Mosconi

«За клавиатурой я представляю себе множество историй, пейзажей, часто средиземноморских, а иногда и палитру красок». Момент духовного освобождения, во время которого разум блуждает от одной ноты к другой, вальсируя в ритме мелодий, вибрируя в такт аккордам. «Именно здесь я расцветаю», — резюмирует она.

Будучи перфекционисткой по натуре, Стелла Альмондо не считает часы, проведенные за фортепиано, «около двадцати часов в неделю». Это в первую очередь, страсть, увлечение, разумеется, но главное — целеустремленность. «Весь секрет — в упорном труде. Мне повезло, что у меня есть способности, но одного таланта недостаточно!»

Я до сих пор вижу ее ребенком, подходящей к живой изгороди нашего старого сада, чтобы послушать мелодии, доносившиеся из дома напротив. Там жил музыкант Натали Бижу, мать талантливой пианистки

«Дома всегда играет пианино», — говорит Натали Бижу (Nathalie Bijou), мать юного вундеркинда. «Ее страсть к этому инструменту требует огромных вложений. Я восхищаюсь ее работой и ее упорством. Она меня впечатляет!»

Стелла Альмондо не считает часы, проведенные за клавиатурой фортепиано / © Alizée Mosconi

«Я до сих пор вижу ее ребенком, подходящей к живой изгороди нашего старого сада, чтобы послушать мелодии, доносившиеся из дома напротив. Там жил музыкант», — вспоминает Натали Бижу. Она поддерживает дочь в ее увлечении, которым она была поглощена с самого раннего возраста. «Будучи маленькой девочкой, я уже воспроизводила мелодии из мультфильмов Уолта Диснея на детском пианино, — вспоминает Стелла Альмондо, — до десяти лет я играла на слух».

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От партитуры до концерта

Потом были уроки теории музыки, первые гаммы и радость от наград. «Фредерик Шопен принес ей удачу!», — смеется Натали Бижу. В 2018 году, сыграв несколько произведений знаменитого исполнителя, Стелла стала победительницей Конкурса юных пианистов имени Шопена в Швейцарии. «С этого все и началось».

На полках ее подростковой спальни уже скопилось множество трофеев, включая награду «Лучший музыкальный талант года», которую она получила 10 мая на гала-вечере имени Марии Каллас в Монако.

В декабре 2020 года Стелла Альмондо приняла участие в телешоу Prodiges, транслируемом на канале France 2. «Событие, за которым следили миллионы зрителей», — вспоминает финалистка. Стелла все еще находится под большим впечатлением от многочисленных положительных отзывов после ее выступления.

Никуда без своего пианино

Ее «лучший друг»? Голубое пианино, стоящее посреди ее комнаты перед аудиторией мягких игрушек. «Я придаю большое сентиментальное значение предметам». Именно здесь Стелла упражняется в тонкостях партитур, испещренных аннотациями и восклицаниями. Драгоценные бумаги, которые нужно вызубрить перед следующим выступлением.

«Проводя несколько часов над одной и той же мерой, я иногда чувствую разочарование: игра на фортепиано требует большой концентрации и упорного труда». Каждая нота должна быть точной. «Самое сложное, в конечном счете, — это создать впечатление будто это просто!»

«Я стараюсь изо всех сил, чтобы преуспеть в своей профессиональной мечте, потому что впоследствии я не хочу ни о чем жалеть», — заключает талантливая пианистка. Стеллу особенно трогает поддержка, которую она находит вокруг себя. В частности ее поддержали некоторые члены Княжеского правительства, как, например, Изабель Бональ (Isabelle Bonnal), генеральный комиссар, заведующая Управлением национального образования, молодежи и спорта, а также Франсуаза Гамердингер (Françoise Gamerdinger), директор по вопросам культуры.

Стелла Альмондо признает, что настойчивость, трудолюбие и концентрация необходимы для успеха / © Alizée Mosconi

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