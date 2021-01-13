











Европейские СМИ называют его «Царем фортепиано», но это прозвище не передает мягкости игры Александра Канторова. Новый приглашенный музыкант Филармонического оркестра Монте-Карло, 23-летний пианист не спешит почивать на лаврах своего стремительного успеха.

«У меня очень мало воспоминаний о сознательном прослушивании музыки пока я рос». Александр Канторов (Alexandre Kantorow) является сыном двух скрипачей, но молодой человек не сразу выбрал для себя карьеру музыканта. Какое-то время пианист задумывался о том, чтобы пойти в науку, а музыка была просто хобби. Но в конце концов он оказался в парижской частной консерватории Schola Cantorum de Paris.

«Это был первый раз, когда я делился музыкой с другими», — говорит Канторов. Его учитель, русский пианист Игорь Лазько, помог наверстать упущенное, но фортепиано требует большой самоотдачи. «Я поздно начал осваивать инструмент и мне надо было многое наверстать». Техника была самой трудной частью. «Чтобы играть на фортепиано, нужно иметь сильные пальцы, но это был не мой случай», — добавляет он.

Александр поехал в Москву просто, чтобы посмотреть, что такое фортепианный конкурс, и в итоге стал его лауреатом

Победа в Конкурсе имени Чайковского

Около полутора лет назад Канторов был относительно неизвестен за пределами парижской музыкальной сцены. Все изменилось, когда в 2019 году он стал обладателем Первой премии и Гран-При XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского, одном из крупнейших событий в мире классической музыки, проводимом раз в четыре года.

«Его карьера началась очень стремительно», — говорит Дидье де Котиньи (Didier de Cottignies), художественный руководитель Филармонического оркестра Монте-Карло, принявшего Канторова в постоянный состав музыкантов. «Наряду с Конкурсом имени Шопена, Конкурс имени П. И. Чайковского является одним из самых сложных».

Это был первый конкурс Канторова, и победа в нем — невероятное достижение. «Некоторые пианисты годами работают, чтобы подготовиться к Конкурсу имени П. И. Чайковского, а Александр поехал в Москву просто, чтобы посмотреть, что такое фортепианный конкурс, и в итоге стал его лауреатом», — добавляет де Коттиньи.

Александр Канторов стал первым французом в истории Конкурса, которому удалось стать обладателем Первой премии. Этого вполне достаточно, чтобы стать новым лицом французской классической музыки. В 2020 году он стал победителем ежегодного конкурса классической музыки French Victoires.

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Даже сегодня я не чувствую, что я преуспел. Я сомневаюсь в каждой своей ноте, все время

Сомнения — главный враг Александра

Сам Канторов лишь мимоходом упоминает Конкурс имени Чайковского: «Мне очень повезло, что у меня получилось выиграть в Конкурсе. Он мне позволил хорошо провести этот год, несмотря на пандемию». Несмотря на похвалу музыкальных экспертов, Александр Канторов говорит, что постоянно критикует себя за свою игру. «Даже сегодня я не чувствую, что я преуспел. Я сомневаюсь в каждой своей ноте, все время».

Это не страх перед сценой, но сомнения в исполнении своего искусства: «Я думаю, что мой самый большой страх в том, что я не смогу развиваться, что я дойду до тупика».

Александр Канторов говорит, что регулярное выступление на концертах — единственное лекарство. «Только когда я на сцене, я могу оставить сомнения позади». В этот момент что-то другое завладевает мной. Оказывает ли аудитория терапевтический эффект? «Да, зрители, наверное. Ну и потом само событие. Есть особая психологическая подготовка, которая приходит с осознанием того, что вечером ты будешь играть».

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Современной классической музыке очень сложно привлечь аудиторию

Желание все успеть

Ходят слухи, что Брамс — любимый композитор Александра Канторова, но на отвечая на наш вопрос, кто его больше всех вдохновляет, пианист отвечает — Лист. «У него была невероятная жизнь, такая, которую никто никогда больше не проживет. Я восхищаюсь, тем что он смог сохранять интерес, любопытство к жизни до своих последних дней! Он был абсолютным виртуозом фортепиано, великолепным композитором, а затем стал затворником и ушел в религию. Александр также упомянул писателя, кинематографиста и композитора Александра Астье (Alexandre Astier). Я думаю, что меня привлекает в нем желание преуспеть сразу во многих сферах».

Означает ли это что Канторов начал сочинять? «Я очень хотел бы, но не знаю, у меня не очень хорошо получается. Каждый раз, когда я пытаюсь, мне кажется, что я копирую другого композитора. Меня восхищают музыканты, которым удается совмещать качества исполнителя и композитора, я думаю это невероятно». Он упоминает Лукаса Дебарка (Lucas Debargue), который является исполнителем своих собственных композиций.

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«Современной классической музыке очень сложно привлечь аудиторию. Если бы музыканты играли бы свои собственные произведения, это бы предавало жизни этому виду искусства», — предполагает Александр.

Его музыка не оставит никого безразличным

Приглашенный артист в Филармоническом оркестре Монте-Карло

Столь молодой музыкант в роли приглашенного артиста в Филармоническом оркестре Монте-Карло — это настоящая премьера для Монако. Место Александра ранее занимала Мари-Николь Лемье (Marie-Nicole Lémieux) и Максим Венгеров (Maxim Vengerov), всемирно-известный скрипач. Дидье де Котиньи, художественный руководитель филармонии с 2019 года, хочет выдвинуть молодых звезд на первый план, как в случае с концертами Даниэля Лозаковича (Daniel Lozakovitch) и трио Zeliha. «Я думаю, что это было хорошей идеей, дать сцену молодому артисту, нежели уже состоявшемуся», — объясняет он.

Де Котиньи знает Александра Канторова с 16-летнего возраста. «Мне очень нравится игра Александра», — говорит человек обычно скупой на комплименты. «Он выдающийся музыкант, который очень быстро развивался».

Впервые Дидье де Котиньи увидел играющим Александра в одной церкви в Париже. «Музыку время от времени перебивали сирены проезжающих автомобилей скорой помощи за стенами церкви…», — вспоминает Дидье. Уже тогда, де Котиньи поразился таланту юноши. «Это состоявшийся артист. Сегодня так много форматных музыкантов, но когда вы слышите игру Александра, то чувствуете некое творческое начало. Таким было мое первое впечатление, когда я его услышал. Его музыка не оставит никого безразличным».

Я думаю, что это было хорошей идеей, дать сцену молодому артисту, нежели уже состоявшемуся

Будучи приглашенным музыкантом Филармонического оркестра, Александр Канторов даст три концерта в Монако. Приглашение, которое он оценивает как «очень приятный вотум доверия» к нему.

Первый из трех концертов состоится в это воскресение 17 января. В программе: «Соната для фортепиано № 1» Рахманинова, «Чакона» Софии Губайдулиной и Брамс: Баллады, опус 10 и переложение «Чаконы» Баха для скрипки.