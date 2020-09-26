











В пятницу вечером, оперный певец Пласидо Доминго посетил Монако, чтобы получить награду от CC Forum 2020. «Monaco Tribune» удалось поговорить с Маэстро о климате, активизме и о том, что Монако для него значит.

«Зеленый Давос», CC Forum 2020 – это дискуссионная площадка, в рамках которой в одном месте собираются люди определяющие повестку дня: частные инвесторы, мыслители, а также инновационные стартапы, с надеждой построить светлое будущее в соответствии с принципами устойчивого развития. На завершающем форум, торжественном гала-вечере, выступил знаменитый оперный певец Пласидо Доминго, получивший также награду от комитета CC Forum 2020 за свои гуманитарные заслуги.

Мы не можем подчинить себе природу, не принимая во внимание последствий наших действий Пласидо Доминго

За свою 60-летнюю карьеру испанский тенор записал более 100 опер, участвовал в оперных постановках как дирижер и руководитель.

Что менее известно в биографии Маэстро, так это его многолетняя гуманитарная деятельность. Посредством своих благотворительных концертов в родной Мексике и заграницей, Пласидо Доминго собирал средства для жертв стихийных бедствий и конфликтов, начиная с землетрясения в Мехико в 1985 году, заканчивая ураганом Полин в 1997 году.

Вы были организатором многих благотворительных концертов для людей пострадавших от стихийных бедствий. Какую роль может сыграть музыка в борьбе с изменением климата?

Во время благотворительных концертов всегда есть особое ощущение, потому что публика понимает, что вы не просто выступаете, но работаете ради чего-то очень важного.

Музыка может сделать очень много для привлечения внимания к изменению климата, потому что музыка – это универсальный язык, который трогает людей за чувства. Она проникает в самое сердце человека. Я считаю, что артисты могут сыграть важную роль в помощи планете, особенно в свете того, что мы сейчас переживаем.

Считаете ли Вы, что искусство и культура являются более успешным инструментом привлечения внимания к той или иной проблеме, нежели чем лоббирование или протесты?

К сожалению протесты, даже если они защищают правое дело, порой перерастают в насилие.

А искусство способно донести идею ненасильственным языком, выразить чувства несправедливости, потому что она их возвышает. Нельзя не отметить силу симфонической музыки, способную, будто художник, написать пейзажи, времена года в нашем разуме.

Я уверен, что красота искусства способна привлечь внимание людей во всём мире к этим проблемам.

Вы много раз выступали в Монако, в том числе на открытии Аудитории имени Князя Ренье III. Что для Вас, как для оперного певца, значит Монако?

Для меня очень дороги воспоминания об открытии Аудитории Ренье III. А впервые, я выступил в Опере Монте-Карло ещё 40 лет назад, с Отелло: это настоящая жемчужина. Я вернусь в Монако в этом году, чтобы выступить в Форуме Гримальди с Двое Фоскари, в роли баритона.

Вы несколько раз заявляли, что хотели бы открыть школу оперного вокала в Монако. Произойдёт ли это?

Я всегда был убежден в необходимости инвестирования в новое поколение. Я делал это с различными программами помощи молодым артистам по всему миру, а также в рамках конкурса Operalia, который позволяет молодым артистам выступить перед группой экспертов, которые их слушают и оценивают. Монако предлагает массу отличных возможностей, в частности, потому что является местом встречи для носителей разных культур. Для меня это была бы большая честь.