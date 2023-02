La Princesse Charlène et le Prince Albert II, présents pour un gala de Charité exceptionnel à Courchevel

Le fondateur d’INEOS et résident monégasque Jim Ratcliffe était aussi sur place, comme Président d’honneur aux côtés du Souverain.

Ce dimanche 12 février au soir, l’Ineos Club House de Courchevel recevait le Couple Princier. Alors que se déroulent actuellement les Championnats du Monde FIS de ski alpin dans la station, la Princesse Charlène et le Prince Souverain étaient présents pour un gala de charité placé sous la Présidence d’honneur du Prince et de Jim Ratcliffe, sur invitation du président du Ski Club de Courchevel, Marc Sénéchal.

De nombreux sportifs de haut niveau et entrepreneurs ont également participé à cette soirée exceptionnelle, parmi plus de 200 invités. La jeune pianiste monégasque Stella Almondo a aussi fait le déplacement, pour donner un récital au piano.

© Eric Mathon / Palais Princier

Œuvres d’art, vins, expériences culinaires, touristiques et artistiques, ou encore accessoires de sports dédicacés par de célèbres athlètes… Ce dîner a permis de mettre de nombreux lots aux enchères, en faveur de la Fondation de la Princesse et du Club des Sports de Courchevel. La vente, dirigée par le Directeur International de Christie’s, Julien Brunie, a connu un grand succès.

Le skieur alpin monégasque Arnaud Alessandria a participé à la compétition – © Eric Mathon / Palais Princier

Pour rappel, la Fondation Princesse Charlène, qui a récemment fêté ses dix ans, lutte activement contre la noyade et favorise l’éducation à travers les valeurs du sport. Le Club des Sports de Courchevel, quant à lui, a pour vocation de former les jeunes, afin de les éduquer à la vie sportive et de leur permettre d’atteindre le sport de haut niveau.