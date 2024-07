Entre élégance et bienfaisance, le Prince Albert II et la Princesse Charlène au Gala de la Croix-Rouge

Le Couple Princier a présidé le 75e Gala de la Croix-Rouge monégasque.

L’événement le plus chic de la saison monégasque, le Gala de la Croix-Rouge, a eu lieu ce vendredi 19 juillet dans la salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo. Au premier rang, le Prince Albert II et la Princesse Charlène, tous deux de blanc vêtus. Mais il y avait aussi Camille Gottlieb, également engagée dans ce mouvement fondé en 1948 qui a pour but de mener des actions de sensibilisation et de prévention à caractère humanitaire.

Publicité

Cette 75e édition n’a pas fait l’impasse sur la traditionnelle tombola, animée par l’animatrice TV Tatiana Silva et l’athlète Thaïg Khris. « J’étais fier de présenter ce gala surtout lorsque l’on voit les noms de mes prédécesseurs. C’était un mélange de peur, d’adrénaline et de responsabilité » a d’ailleurs avoué l’ancien champion du monde de roller au micro de Monaco Info.

© Éric Mathon / Palais princier

Les 800 convives (membres et donateurs de la Croix-Rouge) étaient donc rassemblés autour d’un dîner exceptionnel orchestré par les équipes de cuisine et de sommellerie de Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Après la diffusion d’images d’archives et un magnifique feu d’artifice, la soirée s’est clôturée par un concert du groupe Jamiroquai mené par le chanteur Jay Kay. En un mot : waouh !

Tour de France 2024 : le Prince Albert II et la Princesse Charlène au départ de l’exceptionnelle dernière étape Monaco-Nice