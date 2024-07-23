Элегантность и благотворительность: Князь Альбер II и Княгиня Шарлен на торжественном приёме Красного Креста

Княжеская чета председательствовала на торжественном приёме Красного Креста Монако.

Самое роскошное событие сезона в Монако – торжественный приём Красного Креста – состоялся в пятницу, 19 июля, в Звёздном зале комплекса Sporting Monte-Carlo. В первом ряду – Князь Альбер II и Княгиня Шарлен в белоснежных нарядах. На торжестве также присутствовала Камилла Готтлиб, участница этого движения, основанного в 1948 году и занимающегося продвижением гуманитарных ценностей.

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Этот 75-й приём не обошёлся без традиционной лотереи, которую презентовала телеведущая Татьяна Сильва и спортсмен Таиг Хрис. «Я с большой гордостью презентовал этот торжественный приём, особенно, учитывая ранг моих предшественников. Во мне смешались страх, адреналин и высокая ответственность», признался бывший трёхкратный чемпион мира по роллерспорту в эфире Monaco Info.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

800 приглашённых (члены и покровители Красного Креста) собрались на торжественный ужин, подготовленный кулинарами и сомелье компании Monte-Carlo Société des Bains de Mer. После публичного просмотра архивных фотографий и великолепного фейерверка вечер закончился концертом группы Jamiroquai и её вокалиста Джея Кея. Одним словом – восторг!

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