Камилла Готтлиб: «Помощь другим — это источник огромной гордости»

Мы встретились с дочерью Принцессы Стефании Камиллой Готтлиб, чтобы поговорить о ее текущей работе в многочисленных ассоциациях и будущих проектах в Княжестве.

От благотворительности к предпринимательству — в этом году Камилла Готтлиб запускает своё собственное PR-агентство. Верная ценностям, которые привила ей мать, Камилла продолжает борьбу с алкоголем через свою ассоциацию Be Safe Monaco, спасает животных вместе с SPA и помогает молодежи и пожилым людям с помощью Красного Креста Монако.

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Здравствуйте, Камилла, как Ваши дела?

Здравствуйте! У меня всё отлично. Подготовка к Гран-при в самом разгаре, и я уже порядком устала, только думая об этом, но в целом всё в порядке, спасибо!

Вам 25 лет, а 15 июля исполнится 26. Каково это – когда в столь молодом возрасте у Вас уже столько значительных достижений, таких как как многочисленные акции Be Safe Monaco или поддержка Монегасского Красного Креста?

Чувствую себя прекрасно (смеется). Я ощущаю свою пользу для других, поддерживая те инициативы, которые находят отклик в моём сердце. Я также активно участвую в благотворительной организации моей матери Fight Aids Monaco и недавно вошла в состав Совета директоров Monaco SPA. Волонтёрство очень важно для меня как с точки зрения моего личностного роста, так и для развития Княжества.

Откуда у Вас такое стремление помогать людям, особенно молодёжи, и спасать жизни?

С самого детства я наблюдала, как моя мама помогает другим, будь то в личных или общественных начинаниях. Она всегда говорила: «Я заряжаюсь от улыбок людей». Мама всегда прививала нам с братом и сестрой осознание нашего везения и необходимости делиться этим с другими. Вот почему я так быстро реагирую на просьбы о помощи. В личной жизни я также делюсь тем, что имею. Я считаю, что человек, который не помогает другим, не заслуживает доверия.

Камилла питает безусловную любовь к домашним животным, особенно к своей маленькой собачке Леони © © Фредерик Небенже

Расскажите о вашей ассоциации Be Safe, которая широко известна в Монако. Как вы готовитесь к летнему сезону, который уже не за горами?

Be Safe продолжает расширяться. В июле к началу летнего сезона у нас появится второй маршрутный автобус благодаря нашему партнерству с Société des Bains de Mer, которая также оплачивает услуги водителя. SBM – крупный холдинг в Монако, и их поддержка подтверждает значимость нашего дела.

Председатель SBM Стефан Валери проводит политику информирования сезонных работников, чтобы они, в свою очередь, могли передавать эти знания клиентам. Это как цепная реакция: один человек, одно предложение могут изменить всё — я заметила это, когда работала в клубе MK. Ночные клубы Монако конкурируют друг с другом, но ради этого дела нам необходимо объединиться.

Что ждет Be Safe в будущем? Планируются ли новые инициативы или партнерства?

Последние два года были крайне сложными. В 2023 году произошло множество аварий, и это был самый смертоносный год на дорогах Монако из-за алкоголя. Хотя Be Safe существует уже более пяти лет, изменение отношения к этой проблеме идет медленно. В прошлом году особенно много погибло молодых людей; самому старшему из них было 33 или 34 года, а самой младшей — всего 19.

Эти трагедии придали нам еще больше сил для борьбы за семьи жертв, которые нас поддерживают, и для помощи Княжеству и соседним общинам. Совместно с нашим новым партнером, Международным университетом Монако (IUM) мы сможем повысить осведомленность и еще больше поддержать молодых людей и студентов.

Мы всегда открыты для новых партнерств, но в первую очередь нам нужны новые волонтеры. В настоящее время у нас два шаттла, и было бы идеально, если бы с водителем всегда находился волонтер на случай возникновения проблем с пассажирами. В будущем мы продолжим сотрудничать с полицией, Ассоциацией помощи жертвам уголовных преступлений и Ассоциацией родителей учеников, чтобы продолжать работу в этой области и повышать осведомленность молодежи.

Казначей Марго Грундштейн (Margaux Grundstein), председатель Камилла Готлиб, помощник директора Be Safe Monaco Лора Диас (Laura Dias) © Фредерик Небенже

Теперь давайте поговорим о Вашей работе в Монегасском Красном Кресте, где вы курируете секцию «Молодежь и будущее». Какие обязанности вы сейчас выполняете?

В Красном Кресте Монако наш основной принцип — укрепление связи между поколениями, особенно между пожилыми людьми и молодежью. Признаюсь, у меня есть особая любовь к службе помощи пожилым и престарелым. Все волонтеры моей секции регулярно посещают дома престарелых, а я лично провожу лото в Центр им. Ренье III. Мы также планируем сотрудничать с Обществом защиты животных Монако SPA, чтобы привозить собак для общения с пожилыми людьми. Важно отметить, что я стараюсь объединить все свои ассоциации, и считаю, что именно в этой синергии заключается моя сила.

Камилла во время визита в Центр Ренье III вместе с Красным Крестом Монако © Фредерик Небенже

Красный Крест приносит мне настоящее удовлетворение. Когда дядя предложил мне стать членом Совета директоров, я была глубоко тронута и польщена. На заседаниях, когда я высказываю своё мнение, можно заметить, насколько серьезно я отношусь к своей роли руководителя отдела «Молодежь и будущее». Надеюсь, дядя доволен своим выбором. Я не боюсь принимать решения, чтобы улучшить жизнь людей. Помощь другим — это источник огромной гордости.

Камилла в Совете директоров Красного Креста Монако © Фредерик Небенже

И в завершение, есть ли у Вас в планах еще какие-нибудь проекты? Новые ассоциации, которые Вы хотите запустить или поддержать, или, возможно, более личные проекты?

Сейчас я запускаю свою компанию, занимающуюся коммуникациями, маркетингом, созданием контента и улучшением имиджа. Я буду работать, как и раньше с MK Club, но теперь на внештатной основе. Думаю, Гран-при станет для меня отличным стартом.

У меня в планах много небольших проектов. В данный момент никаких новых ассоциаций, обещаю (смеется), но я всегда буду поддерживать те инициативы, которые уже существуют, как, например, Téléthon. Сейчас я хочу сосредоточиться на своих проектах и на себе. Мне потребовалось много времени, чтобы начать действовать, но теперь я это сделала, и меня хорошо поддерживают как в личном, так и в профессиональном плане.