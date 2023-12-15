Найдём им дом вместе с обществом защиты животных Монако SPA

Гэтсби, Кайя, Нала и Чарли — одни из тех животных, которые ищут семью в приюте «Убежище» (Abri) под управлением общества защиты животных Монако. — © Общество защиты животных SPA de Monaco

За этот год, благодаря заботе и преданности сотрудников приюта, более 90 собак и кошек нашли новых хозяев.

Эти два числа не слишком разнятся. Благодаря сотрудникам приюта «Убежище» под руководством общества защиты животных Монако 93 собаки и кошки обрели новый дом в этом году. Это лишь немного меньше количества брошенных животных, которых приюту пришлось принять за тот же период: сегодня их насчитывается 105. «Большинство из них — собаки из пункта передержки службы отлова, который всегда переполнен», — рассказывает руководительница группы по работе с животными в приюте в Эзе Осеан Бараскю (Océane Barascut). На данный момент около пятнадцати собак и столько же кошек живут там, вдали от людей и свободные от посещений, в ожидании того, кто заберет их домой.

Особенности подготовки животных к усыновлению

Директор приюта поделилась ключевыми аспектами подготовки животных к усыновлению: «Наша основная задача — создать максимально спокойную и комфортную обстановку для собак, поэтому мы ограничиваем доступ посетителей». Для обеспечения лучшего взаимопонимания между животными и будущими владельцами, дрессировщики регулярно проводят прогулки с животными 2-3 раза в день, их количество зависит от индивидуальных потребностей каждой собаки. «Для нас крайне важно, чтобы питомцы встречались с другими собаками, получали необходимую физическую активность и были максимально спокойными и подготовленными к встрече с новой семьей», — отмечает Осеан.

Ритц, трёхлетний метис йоркширского терьера, ищет новый дом. — © Общество защиты животных SPA de Monaco

В приюте SPA de Monaco, который ежедневно публикует на своей страничке в Facebook объявления о животных, потенциальные усыновители могут ознакомиться с информацией о поведении будущего питомца: «Хорошо ладит с собаками, с детьми, но не с кошками», «нуждается в ежедневных физических нагрузках», «не может оставаться один в саду без присмотра». Количество животных в приюте относительно невелико для приюта, поэтому приоритет волонтёров — «уделить время тому, чтобы как можно лучше узнать животных».

Будущее животного: внимание к деталям

В SPA придают особое значение подготовке животных к новой жизни. Потенциальные усыновители могут позвонить в приют и договориться о встрече с животным, которое они хотели бы взяьб к себе домой. Сотрудники приюта обращают внимание на целый ряд критериев. «Мы просим, чтобы они посетили приют как минимум дважды, и еще один визит должен состояться в доме семьи. Это позволяет нам убедиться, что будущая домашняя обстановка соответствует потребностям животного», — отмечает Осеан Бараскю.

Метис пойнтера Лиззи, которой недавно исполнилось 7 лет, живёт в приюте уже с 2018 г. Сотрудники ассоциации надеются, что в ближайшее время ей удастся найти новый дом. © Общество защиты животных SPA de Monaco

Особое внимание уделяется выбору будущих хозяев для собак. Зоозащитники тщательно изучают информацию о потенциальных семьях, наличии других животных в доме, образе жизни и рабочем графике усыновителей. «Мы стараемся не быть слишком навязчивыми, но наша задача — убедиться, что собака найдет подходящий дом», — говорят в приюте. Важным аспектом являются ощущения и отношение потенциальных хозяев в даже в момент знакомства в приюте. Усыновление так называемых «лёгких по характеру» собак обычно занимает не более двух недель, включая недельный период получения «сертификата обязательств».

Обязательный «сертификата обязательств»

С 1 октября введено новое требование: перед усыновлением каждая семья должна подписать сертификат об обязательствах на срок в одну неделю. «Это дает старт усыновительскому процессу и подтверждает готовность семьи заботиться о животном», — объясняет Осеан Бараскю. Сертификат также служит для предотвращения спонтанных решений об усыновлении. «Мы даем людям неделю на обдумывание, чтобы убедиться в их ответственном подходе и предотвратить поспешные действия, вызванные сиюминутной прихотью».

Тако — четырехлетний американский стаффордширский терьер — после года в приюте виюле наконец обрел семью. © Общество защиты животных SPA de Monaco

Адаптация собаки может занять до трёх месяцев

Что особенно важно при усыновлении питомца? Мы задали этот вопрос руководителю службы по работе с животными. «Первое — это стабильность. Когда собаку берут в дом, она должна понимать своё место в семье. Многие люди хотят спасти животное и перегибают палку. Они не игрушки, они не могут быть в эйфории весь день, особенно приютские собаки, которым во многих случаях нужна особая помощь в адаптации или которые пережили какую-то травму».

Осеан Бараскю подчеркивает особенности жизни животных в условиях приюта: «Они привыкают к ограниченному пространству клеток». При переезде в новый дом животные сталкиваются с сенсорной перегрузкой. «Многие новые владельцы ожидают быстрой адаптации и послушания, но на самом деле собаке может потребоваться от месяца до трех для полной адаптации к новой среде».

Последние месяцы в приюте наблюдается значительный рост усыновлений. «За последние два месяца мы нашли дом для 8 собак и 8 кошек», — делится Бараскю. Она уточняет, что повышенный интерес к усыновлению не связан с праздничным сезоном.

Более подробная информация

Приют SPA Монако устанавливает фиксированную плату за усыновление: 160 евро за кошку и 250 евро за собаку. Особое внимание уделяется «пожилым» животным в возрасте от 7-8 лет, для которых предусмотрен взнос в размере 50 евро.

© Общество защиты животных SPA de Monaco, приют «Убежище» (Abri)

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