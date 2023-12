Avec la SPA de Monaco, aidez à trouver un foyer pour ces animaux

Gatsby, Kaya, Nala et Charlie font partie des animaux à la recherche d'une famille au refuge l'Abri de la SPA de Monaco. ©SPA de Monaco

Cette année, plus de 90 animaux ont été adoptés dans le refuge qui accueille les chiens et chats abandonnés.

C’est un chiffre qui s’équilibre presque. Au refuge l’Abri de la SPA de Monaco, 93 chiens et chats ont trouvé une nouvelle famille depuis le début d’année, c’est à peine moins que le nombre d’abandonnés que l’établissement a du accueillir dans le même laps de temps : 105 animaux depuis janvier. « Ce sont principalement des chiens qui viennent de la fourrière, c’est constamment plein là-bas », a depuis longtemps constaté Océane Barascut, cheffe d’équipe des agents animaliers du refuge situé à Eze. Sur place, en ce moment, une quinzaine de chiens et autant de chats y vivent, loin du public pour qui les visites sont interdites et en attente d’être placés dans un nouveau foyer.

Préparer les animaux à l’adoption

« Si on ne fait de pas visite au public, c’est pour que les chiens restent le plus au calme possible », nous explique la responsable sur place. Les agents animaliers procèdent à deux ou trois sorties quotidiennes selon le profil de l’animal, c’est important pour mieux connaître les chiens. « Ils ont besoin de voir d’autres congénères, de se dépenser, d’être bien dans leur tête pour pouvoir être présentable à une famille ».

Ritz, un mâle croisé Yorkshire Terrier âgé de 3 ans, est à l’adoption. ©SPA de Monaco

Sur Facebook, où la SPA de Monaco poste quotidiennement des annonces de nouveaux animaux à l’adoption, les potentiels intéressés sont ainsi prévenus du comportement de l’animal : « Ok avec les chiens, avec les enfants, mais pas avec les chats », « Besoin de se dépenser quotidiennement », « Ne peut pas rester seul dans un jardin sans surveillance ». Le nombre d’animaux sur place est plutôt bas pour un refuge animalier, c’est pour cela que la priorité de l’Abri est de « prendre le temps pour connaître au maximum les animaux ».

Un futur environnement « conforme »

Par téléphone ou en se rendant au refuge, les futurs adoptants peuvent rencontrer le chien ou le chat qu’ils souhaiteraient adopter. De côté du personnel sur place, plusieurs critères sont surveillés. « Nous demandons au moins deux visites au refuge et une troisième chez la famille. Cela nous permet de vérifier que l’environnement de la future maison de l’animal est conforme à ce dont il a besoin », développe Océane Barascut.

Lizzie est une femelle croisée Pointer âgée de 7 ans, présente au refuge depuis 2018. La SPA de Monaco espère lui trouver une nouvelle famille bientôt. ©SPA de Monaco

En amont, en particulier pour les chiens, les agents animaliers se seront déjà renseignés sur la composition de la future famille, la présence d’autres animaux dans le foyer, le mode de vie ou encore les horaires de travail des adoptants. « Évidemment, nous essayons de ne pas être trop intrusifs, simplement vérifier que le chien sera bien accueilli. Ensuite, le feeling et l’attitude sur place jouent aussi un rôle ». Pour un chien dit « facile », l’adoption prend au maximum une quinzaine de jours, « en comptant la semaine du certificat d’engagement ».

Un certificat d’engagement obligatoire

C’est une nouveauté, instaurée le 1er octobre dernier. Chaque famille, avant l’adoption d’un animal, doit signer un certificat d’engagement, d’une durée obligatoire d’une semaine. « Ça lance officiellement l’adoption, ils s’engagent à bien s’occuper de l’animal », illustre Océane Barascut, qui reconnaît une autre utilité à ce certificat. « Quand quelqu’un vient au refuge, cela peut amener à des décisions prises à chaud concernant l’adoption. Ce document laisse une semaine obligatoire à tous les potentiels adoptants pour réfléchir. Cela nous permet de les responsabiliser au maximum et de, potentiellement, éviter une adoption inutile car voulue sur un coup de tête. »

Après un an passé dans le refuge, Tako, un American Staffordshire Terrier de 4 ans, a été adopté au mois de juillet. ©SPA de Monaco

Cela peut prendre trois mois à un chien pour s’adapter

Que recherchez-vous dans ces adoptions ? Nous avons posé la question à la responsable des agents animaliers. « La première chose, c’est la stabilité. Quand un chien est accueilli, il faut le mettre à sa place de chien. Beaucoup de gens veulent faire un sauvetage et trop en faire avec l’animal. Ce ne sont pas des petits jouets, ils ne peuvent pas être euphoriques toute la journée, en particulier les chiens de refuge qui, pour beaucoup, ont besoin d’une adaptation particulière où souffrent de traumatismes ».

Océane Barascut rappelle également que ces animaux « vivent en box ». « Quand ils sortent du refuge, tout est décuplé chez eux et c’est aux familles de canaliser ça. Certaines pensent qu’après trois jours, le chien est redevable. Cela prend minimum un mois et jusqu’à trois à chien pour s’adapter ».

La cheffe d’équipe reconnaît une période « riche en adoptions », qui, selon elle, n’est pas liée à la période des fêtes ou au mois de décembre. En l’espace de deux mois, 8 chiens et 8 chats ont trouvé une nouvelle famille.

Plus d’infos

La SPA de Monaco met en place des frais d’adoption fixes. Pour les chats, ils s’élèvent à 160€ et 250€ pour les chiens. Seuls les animaux « séniors », à partir de 7 ou 8 ans, peuvent être adoptés avec une demande de participation à hauteur de 50€.

SPA de Monaco, refuge l’Abri

Chemin de Barnessa Inférieur 06360 Éze

contact@spamonaco.mc

04 93 41 03 62

Pour aider la SPA, il est possible de faire un don sur le site internet de l’association.