Ассоциация предоставляет на лето бесплатный электрический микроавтобус, чтобы развозить молодых людей в состоянии алкогольного опьянения по домам после вечеринок.

В этом месяце в нашей рубрике, посвящённой различным ассоциациям Монако и Лазурного побережья, мы рассказываем вам об организации Be Safe, созданной в 2017 году.

Согласно известной французской присказке, «пить или водить — выбирай, тебе же жить». И все же, согласно данным, опубликованным страховыми компаниями и автошколами, во Франции ежегодно происходит около 1 000 смертей, связанных с вождением в нетрезвом виде.

Это тревожная цифра, которую французские органы безопасности дорожного движения пытаются снизить, в частности, благодаря программе «SAM», которая поощряет тех, кто отправляется веселиться, выбрать одного из друзей, который останется трезвым и сможет отвезти домой остальных.

В Монако пять подруг решили не останавливаться на этом и создали ассоциацию Be Safe. Президент Камилла Готтлиб (Camille Gottlieb), вице-президент Шарлотт Марсан (Charlotte Marsan), казначей Марго Грундштейн (Margaux Grundstein) и генеральные секретари Андреа Пузар (Andréa Puzar) и Лора Диас (Laura Dias) основали эту ассоциацию в 2017 году после трагического события. «Один из наших друзей погиб во время вечеринки из-за вождения в нетрезвом виде», — говорит Лаура Диас. Наши семьи сказали «довольно это терпеть!», и мы решили действовать, создав эту ассоциацию.

Единственная проблема заключалась в том, что, хотя силы воли пяти молодым женщинам было не занимать, им еще предстояло должным образом заявить о себе, чтобы задуманная акция принесла свои плоды. К счастью, они могли рассчитывать на мощное подспорье: «Нас поддерживают правительство Князя, Национальный совет, мэрия, все ночные клубы и частные спонсоры».

Электрический микроавтобус доставит домой всех желающих в целости и сохранности

Помимо административной и финансовой поддержки, благодаря пожертвованию у Be Safe теперь есть электрический пассажирский микроавтобус. Бесплатный шаттл предназначен для того, чтобы отвезти молодых людей в состоянии алкогольного опьянения домой (в Монако или близлежащие города) в полной безопасности.

Всё это не зря: по данным французской службы безопасности дорожного движения, каждое третье дорожно-транспортное происшествие связано с употреблением алкоголя. Это еще одна причина быть особенно бдительным в летний сезон, когда так популярны вечеринки и ночные клубы.

«Микроавтобус находится в порту Эркюль, в непосредственной близости от ночных клубов, — объясняет Лора Диас. — Если кому-то из молодых людей нужен шаттл, микроавтобус ожидает пассажиров с 11 вечера до 5 утра. Если кто-то проводит время в других заведениях, например, в Jimmy’z или Sass, то им будут доступны прямые телефонные номера для связи с нами. Вся контактная информация есть на нашем сайте. (…) К тому же мы поставили в ночные клубы Монако алкотесты. Наша цель – выработать у молодых ребят рефлекс: выпил – сделай тест, прежде чем сесть за руль».

© Be Safe Monaco

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Монако борется с пьянством за рулем?

Привлечь внимание и предостеречь

Этот рефлекс вызвать непросто, когда человек во власти алкоголя. Именно поэтому Be Safe провело профилактическую кампанию в ночных клубах: «Мы провели встречу с управляющими и объяснили им, что хотя потребление алкоголя клиентами для них и выгодно, они не знают, чем это чревато. (…) Мы постараемся провести профилактические кампании в школах уже в сентябре, чтобы предостеречь молодежь от вождения в состоянии алкогольного опьянения».

Цель Be Safe – стать известными среди молодежи и их семей, чтобы, выходя из клуба, люди знали, что в их распоряжении всегда есть это решение. На данный момент авторы проекта, скорее, оптимистичны в своих прогнозах.

© Be Safe Monaco

Если пандемия Covid-19 приостановила работу ассоциации в 2020 и 2021 году, в 2019 году проект, похоже, оправдал себя. Об этом свидетельствует Камилла Готлиб (Camille Gottlieb), которая на канале Monaco Info подтвердила, что за год благодаря ассоциации Be Safe были доставлены домой в целости и сохранности 270 молодых людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПОРТРЕТ. Буран Буэри: основательница ассоциации «Друзья Ливана в Монако»

Ассоциацию Be Safe можно поддержать пожертвованиями. Их можно перевести онлайн или чеком по адресу 74 Boulevard d’Italie – Sun Office, 98000 Monaco. Эти пожертвования позволят провести больше кампаний по профилактике, например, предоставлять шаттлы и поставлять алкотесты в ночные клубы.

Вы также можете полностью погрузиться в работу ассоциации и стать волонтером, написав по адресу: bsafe@monaco.mc.