L’associazione mette a disposizione per l’estate una navetta elettrica completamente gratuita, per riportare a casa i ragazzi che hanno bevuto.

Questo mese, l’articolo della nostra serie dedicata alle associazioni del Principato e della Costa Azzurra è dedicato a Be Safe, fondata nel 2017.

Conosciamo tutti lo slogan “se bevi non guidare”. Eppure, secondo i dati pubblicati da compagnie assicurative e autoscuole, in Francia il numero di decessi legati alla guida in stato di ebbrezza è di 1.000 all’anno.

Un dato allarmante che la Sicurezza Stradale francese sta cercando di ridurre, soprattutto grazie al programma “SAM”, che incoraggia i ragazzi a designare automaticamente chi resterà sobrio per guidare al ritorno.

A Monaco, cinque amiche hanno deciso di portare questa lotta ancora oltre creando l’associazione Be Safe. Camille Gottlieb (presidente), Charlotte Marsan (vicepresidente), Margaux Grundstein (tesoriere), Andréa Puzar e Laura Dias (entrambe segretarie generali) hanno fondato l’associazione nel 2017, dopo un tragico evento: “Per colpa della guida in stato di ebbrezza, un nostro amico è morto durante una serata, racconta Laura Dias. “Abbiamo notato una certa frustrazione generale tra le nostre famiglie e i nostri amici, quindi ci siamo dette “dobbiamo fare qualcosa” e abbiamo deciso di creare questa associazione”.

Ma se alle cinque ragazze non manca di certo la forza di volontà, devono comunque riuscire a farsi conoscere perché le iniziative possano portare i loro frutti. Per fortuna hanno potuto contare su un sostegno importante: “Abbiamo l’appoggio del Governo del Principe, del Consiglio Nazionale, del comune, di tutti i locali notturni e dei donatori privati”.

Una navetta elettrica per tornare a casa in sicurezza

Oltre al supporto amministrativo e finanziario, Be Safe oggi dispone anche di una navetta elettrica, frutto di una donazione. Una navetta gratuita pensata per riportare a casa quest’estate (a Monaco o nei comuni limitrofi) i ragazzi che hanno bevuto troppo.

Secondo i dati della Sicurezza Stradala francese, un incidente stradale su tre è legato al consumo di alcol. Un motivo in più per essere vigili durante la stagione estiva, che si presta ancor di più alle feste e alle serate nei locali notturni.

“La navetta si trova a Port Hercule, vicino ai locali notturni”, spiega Laura Dias. “Se un ragazzo ne ha bisogno, la navetta sarà lì dalle 23:00 alle 5:00 del mattino. Se ci sono persone in altri locali come il Jimmy’z o il Sass, avranno a disposizione i nostri numeri di telefono diretti e potranno chiamarci. Tutti i nostri recapiti sono sul nostro sito web. (…) Abbiamo anche messo a disposizione dei locali notturni di Monaco degli etilometri. Il nostro obiettivo è che i ragazzi che bevono abbiano l’accortezza di fare il test prima di mettersi al volante”.

© Be Safe Monaco

Educazione e sensibilizzazione

Un’accortezza difficile da avere quando si è sotto l’effetto dell’alcol. Ecco perché Be Safe ha anche realizzato una campagna di prevenzione nei locali notturni: “abbiamo organizzato un incontro con i gestori e gli abbiamo spiegato che anche se il consumo di alcol è un bene per i loro affari, non sanno cosa può succedere dopo. (…) Cercheremo anche di realizzare iniziative di prevenzione nelle scuole, il prossimo settembre, per sensibilizzare i giovani sulla guida in stato di ebbrezza”.

L’obiettivo di Be Safe è quindi anche quello di farsi conoscere dai ragazzi e dalle loro famiglie, affinché sappiano ancor prima di uscire dell’esistenza di questa alternativa. E al momento, le fondatrici sono piuttosto ottimiste.

© Be Safe Monaco

Perché sebbene la pandemia abbia costretto l’associazione a interrompere l’iniziativa nel 2020 e nel 2021, sembrerebbe che il sistema si sia dimostrato piuttosto valido nell’estate del 2019. Lo conferma Camille Gottlieb, che ha dichiarato a Monaco Info che in quell’anno grazie a Be Safe sono stati riportati a casa sani e salvi 270 ragazzi.

Potete sostenere le iniziative di Be Safe tramite donazioni online o assegno, da inviare al 74 Boulevard d’Italie – Sun Office, 98000 Monaco. Le donazioni permetteranno di far crescere il numero di iniziative di prevenzione, come l’istituzione di navette ed etilometri all’uscita delle discoteche.

Potete anche apportare un aiuto pratico diventano volontari dell’associazione, basta inviare una e-mail a bsafe@monaco.mc.