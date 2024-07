Alternative vegetariane e vegane a Monaco. Ecco dove

Vi proponiamo 10 alternative dolci e salate per tutte le tasche.

La dieta vegetariana e vegana sta diventando sempre più popolare. Il problema però è che trovare locali validi non è sempre facile. Anche se i ristoranti 100% vegetariani o vegani sono ancora rari a Monaco, molti locali propongono ormai piatti senza carne, pesce o prodotti di origine animale. Eccone alcuni:

1. Il Woo

© Woo Monaco

Cosa si mangia: Siete alla ricerca di un’ottima Buddha bowl a Monaco? Allora il Woo è il posto perfetto per voi! Che siano vegane, con hummus fatto in casa e carote morbide, o vegetariane, con avocado e uova, sono una vera delizia per gli occhi e per il palato. Per i più golosi, molti dessert sono anche senza glutine, come la deliziosa torta di carote vegana. Il menù comprende anche panini (con opzione senza glutine), oltre che insalate e bagel. Grande aspetto positivo: tutti i prodotti sono biologici e locali, dove possibile.

Indirizzo: 4 Rue Princesse Caroline, 98000 Monaco

Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 17:00. Sul posto o da asporto.

Telefono: +377 97 98 09 33

Il menù completo lo trovate qui.

2. Sexy Tacos

© Sexy Tacos

Cosa si mangia: Tenete il passaporto a portata di mano, perché Sexy Tacos vi porta in Messico! Dopo l’esperienza al Fairmont, lo chef Pepe Olivares ha deciso di mettersi in proprio e di proporre una cucina autentica con il sapore unico delle sue radici. Ha pensato di inserire nel menù piatti vegetariani, vegani e persino senza glutine, come il Guacamole de la abuela (Guacamole della nonna). Grande aspetto positivo: i churros croccanti come dessert!

Indirizzo: Avenue Princesse Grace, Plage du Larvotto, 98000 Monaco

Orari di apertura: tutti i giorni da mezzogiorno alle 22:30

Telefono: +377 99 90 73 38

Il menù completo lo trovate qui.

3. Il Teashop

© Teashop

Cosa si mangia: il Theashop non offre solo tè, ma anche piatti vegetariani o vegani del giorno a ora di pranzo. Chili sin carne, guacamole e crema di cocco con paprika affumicata, tajine di verdure di stagione, Buddha bowl, ramen… Tutto vale la pena di essere assaggiato! Grande aspetto positivo: il superbo brunch vegetariano o vegano proposto il primo sabato di ogni mese. Chi ha un bell’appetito apprezzerà le proporzioni generose.

Indirizzo: Place des Moulins, 98000 Monaco

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 17:00.

Telefono: +377 97 77 47 47

Il menù completo lo trovate qui.

4. Il Seaside Juicery

© Seaside Juicery

Cosa si mangia: La specialità della casa sono gli estratti di frutta e verdura. Il locale offre un’ampia scelta di succhi, uno più originale dell’altro, ma ognuno con una propria caratteristica che fa bene alla salute, come il “vitamin sea”, un concentrato di mela, arancia, carota, zenzero e curcuma per una carica di vitamina C, per migliorare le difese immunitarie e fare il pieno di proprietà antinfiammatorie.

A partire dalle 11:00, il locale diventa anche un ristorante 100% vegano, con piatti che cambiano ogni settimana, come tacos messicani con carne di noce, insalate di zucchine e grano saraceno e roll di tofu al miso. Durante tutto il giorno sono disponibili torte, muffin e altri mix di avena e chia, per concedersi uno spuntino dolce.

Indirizzo: 12 Rue des Açores, 98000 Monaco

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00 e il sabato dalle 9:00 alle 16:00.

Telefono: +377 6 43 91 91 60

Il menù completo lo trovate qui.

5. Il Blue Bay

© Blue Bay

Cosa si mangia: Premiato con due stelle Michelin, il talentuoso chef Marcel Ravin ha creato un menù 100% vegan con verdure raccolte dall’orto che si trova proprio all’hotel Monte-Carlo Bay. In programma, piatti raffinati e sapori amplificati dalla creatività dello chef martinicano, che si impegna molto nel rendere i suoi piatti a base 100% vegetale.

Indirizzo: 40 Avenue Princesse Grace, 98000 Monaco

Orari di apertura: solo cena, da martedì a sabato, dalle 19:30 alle 22:00.

Telefono:+377 98 06 03 60

Il menù completo lo trovate qui.

6. Il Louis XV

© MONTE-CARLO Société des Bains de Mer

È uno dei ristoranti più prestigiosi del Principato e anche qui potete trovare un menù interamente vegetariano. Situato all’interno dell’Hotel de Paris e orgoglioso delle sue 3 stelle Michelin, il Louis XV, sotto la guida dello chef Alain Ducasse, offre a pranzo e cena il menù “Les jardins de Provence”, interamente vegetariano. Qui, la frutta e la verdura della Costa Azzurra sono esaltate dallo chef Dominique Lory.

Indirizzo: Place du Casino, 98000 Monaco

Orari di apertura: sabato e domenica a pranzo dalle 12:15 alle 13:30. A cena, da giovedì a lunedì dalle 19:30 alle 21:15.

Telefono:+377 98 06 88 64

Il menù completo lo trovate qui.

7. Il Song Qi

© Song Qi

Cosa si mangia: Una completa immersione nell’universo cinese. Il Song Qi offre sei piatti vegetariani a ora di pranzo. Le verdure saltate nel wok, il brasato di tofu della casa con melanzane rosa bianca o i deliziosi bocconcini di verdure: tutti piatti che vi invitiamo a scoprire al più presto in un ambiente chic ed elegante, come ha voluto Riccardo Giraudi.

Indirizzo: 7 Avenue Princesse Grace, 98000 Monaco

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 12:00 alle 14:30. Da domenica a giovedì dalle 19:00 alle 22:30. Venerdì e sabato dalle 19:00 alle 23:00.

Telefono: +377 99 99 33 33

Il menù completo lo trovate qui.

8. La Maison des Pâtes

© Maison des Pâtes

Cosa si mangia: Come suggerisce il nome, si mangia pasta. Ma non una pasta qualsiasi, la stessa del Principe Alberto II, visto che il ristorante è il fornitore autorizzato del Palazzo del Principe. Per un prezzo imbattibile, tra gli 8 e i 10 euro, potrete gustare deliziosi piatti di pasta fresca. Il concetto è semplice: si sceglie il formato di pasta desiderato e poi il condimento (pomodoro e basilico, arrabbiata, burro e salvia, carciofi, funghi porcini…).

Indirizzo: Marché de la Condamine e Marché de Monte-Carlo, 98000 Monaco

Orari di apertura: per il Marché de Monte-Carlo, tutti i giorni tranne la domenica, dalle 7:30 alle 18:00 e dalle 17:00 il sabato. Per il Marché de la Condamine, tutti i giorni dalle 7:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 21:30 dal martedì al sabato.

Telefono: Marché de Monte-Carlo : +377 97 97 96 88 / Marché de la Condamine : +377 97 77 56 21

Il menù completo lo trovate qui.

9. Lo Spicy Bamboo

© Spicy Bamboo

Cosa si mangia: Situato nel cuore del quartiere Condamine, Spicy Bamboo è un ristorante asiatico. Offre piatti tradizionali e gustosi come il “Pad Thai Kung” a base di spaghetti di riso, tofu e succo di tamarindo. Da non perdere: le melanzane arrostite con latte di cocco, miso e arachidi.

Indirizzo: 1 Place des Bougainvilliers, 98000 Monaco

Orari di apertura: da lunedì a venerdì, dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 22:00.

Telefono: +377 99 99 03 17

Il menù completo lo trovate qui.

10. La Note Bleue

© La Note Bleue

Cosa si mangia: direttamente sul mare, sulla magnifica spiaggia del Larvotto, La Note Bleue è un luogo conviviale che accontenta tutti. Risotto ai carciofi e spinaci alla romana, insalate, gnocchi con pomodoro, melanzane, olive, basilico e gremolata, e hamburger vegetariani: le opzioni veg non mancano.

Indirizzo: Avenue Princesse Grace, Plage du Larvotto, 98000 Monaco

Orario di apertura: tutti i giorni dalle 9:30 alle 23:00.

Telefono: +377 93 500 502

Il menù completo lo trovate qui.