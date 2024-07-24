Где вегетарианцы и веганы могут найти блюдо по душе в Монако?

10 ресторанов на любой вкус и кошелёк.

Ряды вегетарианцев и веганов множатся. Им не всегда просто найти хороший ресторан. Полностью вегетарианских или веганских ресторанов в Монако пока мало, но многие заведения предлагают в своих меню блюда без мяса, рыбы и продуктов животного происхождения. Вот некоторые из них:

Pеклама

1. Woo

© Woo Monaco

Ищете отличный салат «Будда-боул» в Монако? Отправляйтесь в Woo! Веганские варианты с домашним хумусом и тающей морковью или с авокадо и яйцами — настоящее удовольствие для глаз и вкусовых рецепторов. Для сладкоежек есть множество десертов без глютена, например, сочный веганский морковный торт. В меню также есть сэндвичи (включая безглютеновые варианты), салаты и бублики. Большой плюс: все продукты органические и местные, где это возможно.

Адрес: 4, рю Прансес Каролин, 98000 Монако

Часы работы: с понедельника по субботу с 07:30 до 17:00. В ресторане или навынос.

Телефон: +377 97 98 09 33

Полное меню – здесь.

2. Sexy Tacos

© Sexy Tacos

Меню: Не забудьте паспорт! Sexy Tacos отправляет вас в Мексику. Набравшись опыта в Fairmont, шеф Пепе Оливарес решился самостоятельно готовить аутентичные блюда с уникальным мексиканским вкусом. Он включил в свое меню вегетарианские и веганские блюда и даже блюда без глютена, например, «бабушкин гуакамоле» (Guacamole de la abuela) или салат из кактусов (Salade de nopales) на трио тостадас. Большой плюс: хрустящие чурросы на десерт!

Адрес: Авеню Княгини Грейс, пляж Ларвотто, 98000 Монако

Часы работы: ежедневно, с полудня до 22:30.

Телефон: +377 99 90 73 38

Полное меню – здесь.

3. Teashop

© Teashop

Меню: В Teashop предлагают не только чай. Каждый день в обед вас ждет очередное вегетарианское или веганское блюдо. Чили без мяса, гуакамоле с кокосовым кремом и копченой паприкой, тажин из сезонных овощей, чаша Будды, рамен и прочее. Каждое блюдо достойно дегустации! Большой плюс: в первую субботу каждого месяца вас ждет великолепный вегетарианский или веганский обед. Если у вас хороший аппетит, вы оцените щедрые порции.

Адрес: Place des Moulins, 98000 Монако

Часы работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, в субботу — с 09:00 до 17:00

Телефон: +377 97 77 47 47

Полное меню – здесь.

4. Seaside Juicery

© Seaside Juicery

В меню: фирменное блюдо – соки холодного отжима. В заведении представлен широкий ассортимент соков, каждый из которых оригинален и имеет свои полезные свойства. Например, «Витаминное море» – концентрат из яблока, апельсина, моркови, имбиря и куркумы, который богат витамином С, повышает иммунитет и обладает противовоспалительными свойствами.

С 11 утра заведение также работает как 100% веганский ресторан, предлагающий блюда, которые меняются каждую неделю. Например, мексиканские тако с мясом из грецких орехов, салаты из кабачков и гречки, а также роллы с тофу и мисо. В течение всего дня здесь можно насладиться пирожными, кексами и другими лакомствами из овса и чиа для сладкого перекуса.

Адрес: 12, рю дез Асор, 98000 Монако

Часы работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 и в субботу с 09:00 до 16:00.

Контактная информация: +377 6 43 91 91 60

Полное меню — здесь.

5. Blue Bay

© Blue Bay

Меню: Отмеченный двумя звездами красного гида «Мишлен» талантливый шеф Марсель Равен создал чисто веганское меню из овощей, выращенных на огороде прямо в отеле Monte-Carlo Bay. В программе – дегустация изысканных блюд с утонченными вкусами от креативного мартиникского шефа, не скупящегося на овощи в тарелках.

Адрес: 40 Авеню Княгини Грейс, 98000 Монако

Часы работы: только на ужин, со вторника по субботу, с 19:30 до 22:00.

Телефон: +377 98 06 03 60

Полное меню – здесь.

6. Louis XV

© MONTE-CARLO Société des Bains de Mer

Это один из самых престижных ресторанов княжества, и он также предлагает полностью вегетарианское меню. Ресторан Louis XV, расположенный в Hotel de Paris и обладающий тремя звездами в гиде «Мишлен», под руководством шеф-повара Алена Дюкасса предлагает вегетарианское меню на обед и ужин. Шеф-повар Эммануэль Пилон воплощает в жизнь блюда из фруктов и овощей Ривьеры.

Адрес: Place du Casino, 98000 Монако

Часы работы: обед по субботам и воскресеньям с 12:15 до 13:30. Ужин с четверга по понедельник с 19:30 до 21:15.

Телефон: +377 98 06 88 64

Полное меню – здесь.

7. Song Qi

© Song Qi

В меню: полное погружение в мир Китая. Song Qi предлагает на обед шесть вегетарианских блюд. Жареные в воке овощи, домашний тушеный тофу с баклажанами rosa bianca и восхитительные вегетарианские эскалопы — все это подается в шикарной, элегантной атмосфере, которую стремился создать Риккардо Джирауди.

Адрес: 7 Авеню Княгини Грейс, 98000 Монако

Часы работы: каждый день с 12:00 до 14:30. С воскресенья по четверг с 19:00 до 22:30. В пятницу и субботу с 19:00 до 23:00.

Телефон: +377 99 99 33 33

Полное меню – здесь.

8. La Maison des Pâtes

© Maison des Pâtes

Что же в меню? Как следует из названия, паста. Но не просто паста, а такая же, как у Князя Альбера II, поскольку ресторан является лицензированным поставщиком Княжеского дворца. За непревзойденную цену от €8 до €10 вы можете попробовать восхитительную свежую пасту. Концепция проста: вы выбираете форму макарон, затем соус (томат и базилик, аррабиата, масло и шалфей, артишок, белые грибы и другие).

Адрес: Рынок Кондамин и Рынок Монте-Карло, 98000 Монако

Часы работы: Рынок Монте-Карло: каждый день, кроме воскресенья, с 07:30 до 18:00, по субботам до 17:00. Рынок Кондамин: ежедневно с 7:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:30 со вторника по субботу.

Контактная информация: Рынок Монте-Карло: +377 97 97 96 88/ Рынок Кондамин: +377 97 77 56 21

Полное меню можно посмотреть здесь.

9. Spicy Bamboo

© Spicy Bamboo

Меню: В самом центре квартала Кондамин расположен азиатский ресторан Spicy Bamboo. Здесь стоит отведать прекрасные традиционные блюда, например, «Pad Thaï Kung» из рисовой лапши, тофу и тамариндового сока. Не забудьте про баклажаны, жареные в кокосовом молоке, супе мизо и арахисе!

Адрес: 1 Пляс де Бугенвиллье, 98000 Монако

Часы работы: с понедельника по пятницу, с 12:00 до 14:30 и с 19:00 до 22:00.

Телефон: +377 99 99 03 17

Полное меню можно найти здесь.https://spicybamboo.com/menu/SpicyBamboo-Menu-Complete-2023.pdf

10. La Note Bleue

© La Note Bleue

В меню: прямо на берегу моря, на прекрасном пляже Ларвотто, находится ресторан La Note Bleue, который предлагает блюда на любой вкус и объединяет всех за одним столом. Здесь множество вегетарианских блюд: ризотто с артишоками и шпинатом по-римски, салаты, ньокки с томатами, баклажанами, оливками, базиликом и соусом гремолата, а также вегетарианские бургеры с растительным стейком.

Адрес: Авеню Княгини Грейс, пляж Ларвотто, 98000 Монако

Часы работы: ежедневно с 09:30 утра до 23:00.

Контактная информация: +377 93 500 502

Полное меню можно найти здесь.