L’organizzazione ha due centri di accoglienza nel dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza e un centro diurno a Monaco.

Questo mese, l’articolo della nostra nuova serie dedicata alle associazioni del Principato e della Costa Azzurra è dedicato alla Monaco Disease Power, fondata nel 2007.

Un’oasi di pace, nel cuore di Monte-Carlo. È in questa casa che l’associazione Monaco Disease Power accoglie da quindici anni i giovani con disabilità, subentrando così agli istituti medici e specialistici.

Ces jeunes sont comme tout le monde. Ils ont envie de voir des copains, de faire des activités… Muriel Natali-Laure, Presidentessa di Monaco Disease Power

Dietro questo progetto c’è Muriel Natali-Laure, anche lei madre di una ragazza disabile. Nel corso dell’infanzia di sua figlia si è resa conto che non esisteva alcun supporto per le famiglie durante la chiusura degli istituti specializzati, ovvero il mercoledì pomeriggio, il sabato e per le vacanze scolastiche: “i classici centri estivi sono aperti ai bambini disabili, ma alcune disabilità richiedono attrezzature speciali e accettano solo bambini fino a dodici anni”.

A sinistra, l’astronauta Patrick Baudry, sponsor dell’associazione / a destra, Muriel Natali-Laure, presidente dell’associazione – DR

Monaco Disease Power non è né un centro specializzato né un asilo nido, ma offre ai suoi soci della Costa Azzurra (dai tre ai trent’anni) tutta una serie di attività: passeggiate, piscina, spiaggia, visite ai musei, escursioni, cinema, minigolf, yoga, laboratori di pittura, laboratori di cucina, corsi di vela (in collaborazione con lo Yacht Club di Monaco), l’apprendimento dei gesti quotidiani o anche gite con gli asini.

Inclusione e socializzazione

“Questi ragazzi sono come tutti gli altri”, afferma Muriel. “Vogliono vedere gli amici, fare attività…” L’obiettivo è quindi quello di consentire ai suoi iscritti affetti da disabilità mentali e/o autismo di lavorare sull’inclusione e la socializzazione. Insegnare loro ad acquisire autonomia, tenendo conto della loro disabilità.

E funziona! Gil, 25 anni, soffre di un ritardo mentale. Insieme a Nour Eddine, che si prende cura di lui al centro, ci svela le sue attività preferite. Mangiare, ovviamente, e soprattutto pizza! Ma al ragazzo, molto sorridente, piacciono anche i puzzle, la spiaggia, il ciclismo, l’equitazione e lo yoga.

Gil – DR

Per i genitori, il centro rappresenta un sollievo dal carico della vita di tutti i giorni. Ne è la dimostrazione Amel, madre di Djilalli, un giovane autistico di 27 anni, che non ha ancora trovato posto in un istituto per adulti. “Gli piace venire qui, ed è già tanto perché quando non gli piace una cosa, non vuole farla. Ma qui è molto felice! Gli piacciono i laboratori di cucina e adora rifare le ricette a casa. Sono grata che l’associazione esista. È un vero aiuto durante le vacanze scolastiche: supervisionare i nostri ragazzi a casa può essere un po’ complicato, soprattutto quando si lavora. Monaco Disease Power ha fatto molto per i nostri figli”.

Djilalli – DR

I ragazzi affetti da autismo rappresentano quasi il 90% dei soci. Per questo motivo, l’associazione lavora a stretto contatto con la professoressa Catherine Barthélémy, psichiatra infantile e professoressa emerita di medicina presso l’Ospedale Universitario di Tours, che ha fatto dell’autismo la sua specializzazione. “È un punto di riferimento importante in Francia, ma anche a livello internazionale”, aggiunge Muriel.

La presidente dell’associazione ha voluto anche circondarsi di un team solido, per garantire la migliore accoglienza ai ragazzi. La dottoressa Cinzia Pierraccini, neuropsichiatra di Montelupo (in Toscana), fa regolarmente visita all’associazione per condividere il suo punto di vista e i suoi consigli con gli accompagnatori che lavorano sul posto e offrono a ogni ragazzo un supporto individuale.

Far fronte alla mancanza di posti

Questo lavoro di ampio respiro, che assicura il monitoraggio regolare di 25 ragazzi al ritmo di una decina al giorno, può essere svolto soprattutto grazie ai numerosi aiuti che riceve l’associazione. Oltre a un sussidio annuale versato dal Governo del Principe, Monaco Disease Power può contare sul sostegno di numerose organizzazioni, come la Croce Rossa Monegasca, la Fondazione Cuomo, la Fondazione Salus Charity, la Fondazione Sancta Devota e la Fondazione Boustany.

Un sostegno sufficiente per supportare economicamente l’organizzazione, che si occupa di quelle famiglie che sono in attesa che si liberi un posto in un istituto specializzato. In Francia, l’emendamento “Creton” del 13 gennaio 1989 consente ai giovani adulti di essere ospitati in strutture e servizi per bambini con disabilità nell’attesa che trovino un posto in una casa per adulti. Prima di allora, dovevano obbligatoriamente lasciare la struttura a vent’anni.

Come possiamo aiutare?

Di fatto, i posti nelle strutture adatte restano sempre troppo pochi rispetto alla domanda. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Alpes-Maritimes conta oggi una cinquantina di strutture per adulti con disabilità in tutto il dipartimento. Ma la distanza geografica, il numero limitato di posti e la capacità di accogliere diverse disabilità possono rappresentare un freno per le famiglie.

La Maison des Copains @ Olivier Anrigo

Muriel Natali-Laure ha anche in serbo un altro progetto che sta per concretizzarsi: costruire una terza casa ad Annot, nel dipartimento 04, che possa ospitare, all’interno di alloggi inclusivi, ragazzi affetti da autismo e i loro accompagnatori, così come fanno la Maison d’Amélie e la Maison des Copains. Se tutto va bene, questa nuova struttura dovrebbe vedere presto la luce, con l’inizio dei lavori previsto per il 2023.

Per sostenere Monaco Disease Power e i suoi progetti, potete fare una donazione compilando il modulo online. Ma per Muriel Natali-Laure la cosa migliore che potete fare è andare direttamente a incontrare i membri dell’associazione e scoprire tutte le iniziative.