











Буран Буэри (Bouran Bouery) является президентом и основательницей ассоциации Les Amis du Liban de Monaco («Друзья Ливана в Монако»). Буран — женщина многогранная. За свою жизнь она успела поработать медсестрой, оператором колл-центра, регистратором на мероприятиях, продавцом. Сегодня она является владельцем компании по организации мероприятий. Представляем портрет сильной женщины и матери с большим сердцем.

Вы наверняка сталкивались с этой энергичной женщиной если бывали в супермаркете Carrefour в районе Фонвьей. Каштановые волосы, круглое лицо, смуглый цвет кожи — ее улыбка успокаивает и располагает к себе. После знакомства с ее добротой понимаешь, почему мадам Буэри посвятила свою жизнь благотворительности.

В сопровождении волонтеров, Бубу, как ее ласково называют друзья и соратники, только что провела шесть долгих дней по тринадцать часов в магазине Carrefour в районе Фонвьей. Пачки с макаронами, пакеты молока, бутылки оливкового масла… Она покупает продукты первой необходимости, в которых Ливан сегодня так нуждается.

Символично, что эта акция состоялась в ответ на печальную годовщину двойного взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года, когда погибли 220 человек. Тогда целый квартал был стерт с лица земли. Трагедия затронула весь город и всю страну. «К сожалению, до этого взрыва было сложно привлечь внимание к проблеме голода в Ливане».

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Волонтеры в супермаркете Carrefour в Фонвьей © Les Amis du Liban

Альтруизм от отца к дочери

Впервые она приехала в Княжество в 1987 году. Тогда, будучи подростком, она работала в Монако медсестрой. Спустя два года Буран вернулась в Ливан, который тогда находился в состоянии войны. Через несколько лет она покинула больницу в Ливане, потрясенная пережитыми страданиями. «В Бейруте я видела, как люди умирали у меня на глазах. Многие мои друзья уехали из-за ужасов войны».

С тех пор мать двоих детей не сидит без дела. Она работала агентом по бронированию в отеле, регистратором гостей на Каннском кинофестивале… «Я прожила несколько жизней». Увлеченная модой, она запустила собственную линию одежды и управляла тремя бутиками, но потом все продала. «После 23 лет работы мне захотелось заняться чем-то другим». Сейчас у Буран Буэри есть компания в сфере организации мероприятий. Это оставляет ей больше времени на волонтерство, в частности, на поездки в Ливан, а также на организацию отправки гуманитарной помощи.

Даже в детстве Бубу всегда заботилась об окружающих. «Это у меня в крови». Наследие, оставленное ей отцом, который трагически погиб в автокатастрофе, занимаясь гуманитарной деятельностью. Трагедия, которая сформировала ее личность. «Я всегда говорила себе, что осталась в живых, чтобы выполнить миссию».

«Друзья» в сердце событий

Она выполнила эту миссию с блеском. Ассоциация Les Amis du Liban была создана в 2002 году, а «не в 2004 году, как указано в официальной документации», настаивает ее основательница. Два года работы, которыми Буран очень гордится. «Более того, когда мы праздновали десятую годовщину, Князь спросил меня: «Неужели уже прошло десять лет?» Ассоциация пользуется поддержкой Князя, сотрудничает с организацией Fight Aids Monaco, а также тесно сотрудничает с Красным Крестом.

Перед лицом бедственного положения в ее стране, у нее быстро возникла идея проведения благотворительного вечера. Буран в сопровождении своих друзей собрала 35 000 евро. «Мы сразу же помогли школе, которая заботится о детях-инвалидах в Ливане».

Среди Друзей Ливана можно найти и жену легендарного донора ассоциации — Дидье Дешама (Didier Deschamps). Ассоциация является примером искреннего проявления щедрости, объединяя в основном друзей Бурана из всех слоев общества, «отсюда и название Les Amis du Liban».

«Дидье всегда нам помогал. Если бы его не было рядом с нами, у нас бы ничего не получилось». Тренер сборной Франции сопровождал проект от вечера к вечеру, которые превращались в гала-вечера, от акции к акции, которые становились ассоциациями. Каждый год он празднует Рождество вместе с детьми и помогает раздать от 2 000 до 3 000 подарков.

Все, что мы делаем, мы делаем для детей, поскольку тем или иным образом наша помощь идет именно детям.

Дидье Дешам с детьми © Les Amis du Liban

Работа в условиях постоянной спешки

Изначально основанная для помощи детям, организация Les Amis du Liban работает во благо всего ливанского народа. «Все, что мы делаем, мы делаем для детей, поскольку тем или иным образом наша помощь идет именно детям». Строя школы, парки, скверы и клиники в бедных городах, ассоциация сегодня сосредоточилась на самом необходимом. «Мы заботимся о спасении людей, предоставляя им пищу и воду, а также лечим их в больницах. Сегодня существует двойная проблематика — пандемия коронавируса, а также гуманитарная чрезвычайная ситуация».

Наконец, каждые две недели в течение последнего года ассоциация также занимается распределением гуманитарной помощи для нуждающихся. Спрос на них возрос после пандемии. «Несчастья случаются везде, не только в Ливане», поэтому Буран Буэри делает все возможное, чтобы помочь в меру своих возможностей.

В завершение встречи мы идем в офис, где Буран дарит нам бело-красно-зеленую футболку и маску, а также картину, написанную ребенком. За этим улыбающимся лицом с грустными глазами скрывается одно: подобно Матери Терезе, Бубу не позволит никому уйти менее счастливым, чем он был, когда пришел к ней.

Чтобы узнать больше об ассоциации, посетите официальный веб-сайт по ссылке l’association Les Amis du Liban