











Вот уже четыре месяца как Пола Фаркасон (Paula Farquharson) курирует знаменитую Библиотеку имени Княгини Грейс, основанную в Монако в 1984 году, в дань уважения ирландскому происхождению Грейс Келли. Новый руководитель библиотеки хочет сделать из нее место встреч, открытое для всех, в лучших традициях ирландского гостеприимства.

Под пристальным взором самых прославленных деятелей ирландской литературы, череды бронзовых бюстов, среди которых Оскар Уайльд или Сэмюэл Беккет, Пола Фаркасон осторожно достает старую книгу, которая находится в самом центре частной коллекции Княгини Грейс. «Этой книге скоро исполнится сто лет!», — уточняет Пола, аккуратно раскрывая ее клеверно-зеленую обложку: «Улисс», 1922: первое издание шедевра Джеймса Джойса».

Драгоценное бумажное сокровище

«Ирландская библиотека имени Княгини Грейс является своего рода островком Ирландии в Монако, местом где я чувствую себя как дома и которое напоминает мне о моей стране», — признается директор библиотеки. Пола планирует организовать гибридные мероприятия в этом историческом месте, «внедрить в библиотеке технологии», которые позволят продолжить ее работу в виртуальном режиме, за пределами ее стен и богатых расписных потолков, аж до самой Ирландии, и дальше, по всему свету.

Для меня Грейс Келли была воплощением идеальной женщины: используя популярность во благо достижения своих целей, она вдохновила многих ирландских женщин

Грейс Келли — навсегда останется в сердцах ирландцев

В библиотеке хранится множество архивных фото и портретов американки Грейс Келли. «Ирландские СМИ очень часто показывали кадры визита Княгини Монако в Ирландию в 1960-х годах, и таким образом, повлияли на меня в детстве, — вспоминает уроженка Дублина, — для меня Грейс Келли была воплощением идеальной женщины: используя популярность во благо достижения своих целей, она вдохновила многих ирландских женщин, в том числе и мою мать, которая ее обожала, — с большим восхищением рассказывает Пола, прежде чем добавить — Мою сестру зовут Кэролайн!» Также как и старшую дочь Княгини Монако Грейс – принцессу Каролину.

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Воспитанная в семье, где образование было на первом месте, Пола Фаркасон провела детство в чтении ирландской литературы и экзотических репортажей журнала National Geographic. «Посещение библиотеки было обязательным пунктом в программе семейной прогулки на выходных». Во время принятия пищи, на смену приходила классическая музыка. «Мой отец слушал Брамса или Бетховена во время ужина, точнее то, что ему удавалось услышать под радостный хохот и смех своих пятерых детей».

Народ путешественников

Маркетинг, финансы, статистика и деловой французский язык. Пола Фаркасон изучала все эти предметы в знаменитом Тринити-колледже в Дублине. После окончания учебы она получила американскую Грин-карту в возрасте 22 лет и улетела в США. «Это была золотая возможность, потому что в то время в Ирландии был очень высокий уровень безработицы». Она начала свою карьеру в нью-йоркском головном офисе модного дома Dior, а затем некоторое время работала в Сиднее. «От романиста Джеймса Джойса до драматурга Уильяма Батлера Йейтса — ирландцы остаются истинными путешественниками: мы обладаем этой способностью исследовать новые горизонты, сохраняя при этом наш остров в глубине души».

Пола Фаркасон держит в руках первое издание «Улисса», шедевра Джеймса Джойса © Alizée Mosconi

Вернувшись в Дублин ради работы в сфере элитной косметики, Пола Фаркасон, наконец, в 33 года, понимает, что она до сих пор не осуществила свою мечту: жить писательской жизнью во Франции. «Хорошая зарплата, казенный автомобиль и мобильный телефон, в какой то момент, я решила оставить все позади, — говорит она улыбаясь, — без всяких сожалений». И вполне естественно, что в одной из дублинских библиотек она начала следующую главу своей жизни, развернув карту Франции: «Я решила поехать на Лазурный берег, место, где я абсолютно никого не знала, но которое вдохновило многих писателей на их авторский путь».

Ирландцы разговорчивы, просто включите радио и вы поймете!

Культивирование искусства диалога

В Ницце Пола Фаркасон начала работать журналистом, прежде чем продолжить свою карьеру в области связей с общественностью. Верная читательница Ирландской библиотеки имени Княгини Грейс в течение почти 20 лет, она стала ее счастливым директором в январе прошлого года. Хотя она и ценит тишину этого уголка спокойствия, она хочет придать библиотеке более радостную атмосферу «свойственную для культуры Изумрудного острова».

«Ирландцы разговорчивы, просто включите радио и вы поймете!» — говорит эта преданная слушательница ирландской радиостанции RTÉ. «С самого раннего детства радио всегда было частью моей повседневной жизни, с его традиционными ток-шоу, аудиокнигами и радиоспектаклями». Пола убеждена, что любая ирландская библиотека должна быть местом для встреч и вдохновения!

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