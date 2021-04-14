











Стремясь сохранить наследие Княгини Грейс после ее трагической смерти в 1982 году, Фонд Княгини Грейс (США) запустил глобальную инициативу «Grace Influential». Эта онлайн-платформа привлекает новое поколение видимостью в сети и влиянием Княгини Монако.

Грейс Келли, к сожалению, не дожила до эпохи социальных сетей, но ее наследие распространяется и во время популярности онлайн-платформ. Сайт Grace Influential и страница в Instagram объединяют как авторитетных знаменитостей, так и представителей нового поколения. Платформы разработаны в сотрудничестве с Княжеской семьей и рассказывают о моде, стиле и благотворительной деятельности Грейс Келли. На онлайн-страницах говорят о страсти Грейс Келли к расширению равных прав и возможностей и о ее желании создать лучший мир.

Генеральный директор Фонда и инициативы Бриса Карлтон (Brisa Carleton) надеется, что новая платформа станет «центральным узлом», связывающим локальные инициативы памяти о Княгине Грейс.

Наследие, доступное каждому

Можем ли мы жить как Княгиня? Простой ответ: да! Хотя Грейс Келли была звездой мирового уровня, сменившей «Оскар» на роль Княгини Монако, это не значит, что похожими на нее могут быть только знаменитости. Портал Grace Influential разместил серию учебных материалов по этикету под названием «Уроки Грейс», а также информацию о том, как использовать доступные модные тенденции в стиле Грейс Келли.

Самым большим элементом ее жизни, связанным с деньгами, была филантропия Бриса Карлтон, генеральный директор Фонда Княгини Грейс США и Grace Influential

Бриса Клартон вдохновлена жизнью Княгини Грейс и говорит, что чувство стиля и жизненные ценности Грейс Келли делают ее вневременной. «Она была независимой, думающей, современной, той, кто задает тенденции, а не следует им». По мнению Брисы, каждый может учиться у Грейс Келли, будь то вопросы гардероба или благотворительность. «Ее филантропические действия не имели ничего общего с деньгами: благотворительность была частью ее личности».

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Grace Influential: свет в темные времена

Пандемия коронавируса привела к закрытию многих предприятий, отмене и переносу мероприятий. Но команда Grace Influential использовала время пандемии с пользой. После отмены и переноса большинства мероприятий Фонд смог сосредоточиться на завершении проекта Grace Influential. Инициатива, полностью работающая онлайн, стала идеальным проектом для реализации во время локдауна. Нет худа без добра: даже в неудачный год Фонд смог «отдать честь кому-то с мировым именем, кто сделал так много хорошего».

Наша цель состоит в том, чтобы построить глобальное сообщество Бриса Карлтон, генеральный директор Фонда Княгини Грейс США и Grace Influential

Позитивный отклик

«Отклик и вовлечение были огромными», — говорит Бриса. С момента запуска сайта и страницы в Instagram мировое сообщество фанатов Грейс Келли постоянно растет. После того, как Князь Монако Альбер II дал эксклюзивное интервью Penta, число подписчиков Grace Influential удвоилось.

Бриса надеется, что по мере распространения информации популярность проекта будет расти. Особенно когда станут возможными офлайн-мероприятия, которые будут фокусироваться на различных ценностях и элементах, столь важных для Грейс Келли.

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