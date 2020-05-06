Когда сказка становится реальностью: Как Князь Ренье III встретил Грейс Келли

6 мая 1955 года состоялась встреча Князя Монако Ренье III и голливудской актрисы из Америки Грейс Келли. Это — начало любовной истории, которая вдохновит целое поколение на поиски настоящей любви. Они обручились семь месяцев спустя и поженились в апреле следующего года. Но как прошла их первая встреча?

День, когда Грейс Келли впервые встретила Князя Ренье, начался совсем не так, как в сказке. Актриса была на Французской Ривьере на кинофестивале в Каннах. Она поехала туда, чтобы представить художественный фильм «Деревенская девушка», за который несколько недель до этого получила «Оскар» за лучшую женскую роль.

Князь предложил две встречи, от которых будущая принцесса была вынуждена отказаться из-за других обязательств в рамках Каннского фестиваля. Но бог любит троицу, и она приняла третье приглашение посетить Княжеский дворец Монако во второй половине дня 6 мая 1955 года и сфотографироваться с самим Князем.

В тот день, из-за бастующих рабочих в Каннах, отключили электричество в ее отеле «Карлтон». Не имея возможности сделать макияж, прическу или даже погладить наряд, она все таки решилась поехать на прием к Князю. Вслед за Грейс поехали и папарацци.

Американская звезда и ее окружение прибыли во дворец поздно из-за небольшой аварии на дороге. Поэтому они посетили большинство из 225 грандиозных залов дворца без Князя. Когда Ренье III прибыл, он повел гостей в свой личный зоопарк, а затем Грейс Келли вернулась в Канны на другую встречу.

Встреча была увековечена Мишелем Симоном (Michel Simon), фотографом журнала «Пари-Матч», и ирландским фотографом Эдвардом Куинном (Edward Quinn), который долгое время работал на Лазурном берегу. Фотографии этих двух привилегированных свидетелей были выставлены одновременно впервые в прошлом году по случаю 90-летия со дня рождения Грейс Келли.

По дороге домой, после беседы наедине с Князем, она описала его как «очаровательного». Эта встреча положила начало роману, перешедшему через Атлантический океан, и их личная переписка была скрыта от прессы.

После семи месяцев эпистолярных отношений, в 1955 году Князь Ренье пересек океан, чтобы сделать Келли предложение на Рождество. Они поженились четыре месяца спустя в Монте-Карло.

Английская актриса «Золотого века» Голливуда Оливия де Хавилланд (Olivia de Havilland) сыграла роль организатора этой встречи. После встречи с Грейс Келли в ночном поезде между Парижем и Каннами она предложила ей встретиться с Князем, так как ее муж, Пьер Галант (Pierre Galante) (журналист «Пари-Матча»), поддерживал контакт с государем.

«Мне хочется верить, что это была судьба», – сказала она в эксклюзивном интервью журналу «PEOPLE». «Это идея, которая впервые пришла в голову [Пьеру] во время ужина в поезде после того, как он узнал, что Грейс Келли была одним из пассажиров в нашем поезде. Мой муж родился в Ницце.Он предложил организовать встречу Грейс и Ренье за ужином с главным редактором журнала «Пари-Матч» Гастоном Бонэром (Gaston Bonheur), когда мы ехали в Канны».

У пары было трое детей во время их 26-летнего брака, который внезапно прервался после преждевременной кончины Княгини Грейс в 1982 году.