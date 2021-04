S’efforçant de perpétuer l’héritage de la Princesse Grace depuis sa mort tragique en 1982, la Princess Grace Foundation USA a récemment lancé une nouvelle initiative mondiale : Grace Influential. Qu’est-ce que représente cette plateforme en ligne et comment fait-elle découvrir aux nouvelles générations l’influence et l’impact permanents de la Princesse Grace ?

Grace Kelly n’a peut-être pas vécu pour voir l’âge d’or des réseaux sociaux, mais son héritage est fortement ancré dans la nouvelle ère d’internet. Réunissant des personnalités établies et de nouvelles générations, le site web et le compte Instagram de Grace Influential, développés en collaboration avec la Famille Princière, mettent en avant la mode, le style et la philanthropie de Grace Kelly, ainsi que sa passion pour l’autonomisation, l’égalité des droits et le désir de créer un monde meilleur. Alors que des efforts individuels sont déployés dans le monde entier pour se souvenir non seulement de son nom, mais aussi de l’histoire qui se cache derrière, Brisa Carleton, PDG de la Fondation et de l’initiative, espère que cette nouvelle plateforme pourra « agir comme un hub central » pour aider à soutenir et amplifier d’autres événements mondiaux dédiés à la Princesse Grace.

Un héritage accessible à tous

Pouvons-nous toutes vivre comme une princesse ? En bref, oui ! Grace Kelly était peut-être une star de premier plan, qui a troqué les Oscars pour la Famille Princière, mais cela ne signifie pas qu’il faut nécessairement un budget de célébrité pour lui ressembler. Grace Influential propose une série de tutoriels sur l’étiquette intitulée « Lessons in Grace », ainsi que des articles sur la façon dont vous pouvez adopter les dernières tendances de mode abordables à sa manière.

Ses actions n’avaient rien à voir avec l’argent, mais simplement avec sa personnalité Brisa Carleton, PDG de la Princess Grace Foundation USA

Profondément inspirée par la défunte Princesse, Brisa explique que ce qui la rend si intemporelle, c’est son « sens du style et de l’objectif« , la façon dont elle était « indépendante, réfléchie et moderne dans son approche des choses » et « toujours prête à définir les tendances plutôt qu’à les suivre« . Pour Brisa, nous pouvons tous nous permettre d’apprendre de Grace Kelly, qu’il s’agisse de sa garde-robe ou du travail philanthropique de toute une vie, car ses actions « n’avaient rien à voir avec l’argent« , mais simplement avec sa personnalité.

>> À LIRE AUSSI : Princesse Grace Kelly : comment la nouvelle génération fait vivre sa mémoire ?

Grace Influential : une lumière dans les temps sombres

Alors que la pandémie a contraint de nombreuses entreprises à fermer leurs portes et à reporter des événements, l’équipe de Grace Influential a eu la chance d’utiliser la Covid-19 à son avantage. La plupart de ses événements ayant été annulés ou réorganisés, la Fondation a pu utiliser son nouveau temps libre pour mener à bien Grace Influential : une initiative d’abord numérique, développée entièrement en ligne, ce qui en fait le projet de fermeture idéal. Cette initiative, qui est une lueur d’espoir dans ce qui a été une année malheureuse, est l’occasion de « célébrer quelqu’un qui est si emblématique et qui a fait tant de bien au monde, à un moment où il y a beaucoup de choses sombres à dire.«

Cette nouvelle plateforme pourra agir comme un hub central Brisa Carleton, PDG de la Princess Grace Foundation USA

Une réponse très positive

« L’engagement a été énorme« , insiste Brisa. Depuis la mise en ligne du site web et du compte Instagram, la communauté mondiale n’a cessé de s’élargir, notamment après que le Prince Albert II a accordé une interview exclusive à Penta. En effet, le nombre de followers de Grace Influential a doublé. Brisa espère qu’à mesure que la nouvelle se répandra, le soutien continuera de croître, d’autant plus que des événements en personne, qui se concentreraient sur les différents éléments et valeurs qui étaient importants pour la Princesse Grace, semblent être de nouveaux possibles dans un avenir proche.

>> À LIRE AUSSI : Quand le conte de fées devient réalité : Comment le Prince Rainier III a rencontré Grace Kelly