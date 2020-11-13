











12 ноября этого года Грейс Келли исполнился бы 91 год. Она была элегантной, неподвластной времени, уравновешенной, а прежде всего щедрой и приверженной искусству и благотворительности. Сегодня ее наследие живет.

Грейс Келли родилась 12 ноября 1929 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. Она прославилась в начале 1950-ых годов, сыграв в фильмах Альфреда Хичкока «Окно во двор» и «Поймать вора». В мае 1955 года Грейс Келли познакомилась с Князем Ренье III на Каннском кинофестивале. 18 апреля следующего года они поженились.

Мировые СМИ назвали союз Грейс Келли и Князя Ренье III «свадьбой века». В Монако принцесса Грейс посвятила себя искусству и благотворительности. В 1962 году она основала Всемирную ассоциацию друзей детей и была президентом Красного Креста Монако до своей смерти в 1982 году.

Сегодня семья Гримальди продолжает ее наследие: от благотворительности до безупречного стиля.

Активизм и творчество

Дочери и внучки Грейс Келли продолжили ее дело. Дочь Грейс Келли принцесса Каролина стала преданной покровительницей искусства. Президент Оперы Монте-Карло, она также основала балетную труппу Монте-Карло в 1988 году.

Принцесса Стефания, младшая дочь принцессы Грейс, посвятила себя благотворительной деятельности и является основателем благотворительной организации по борьбе с ВИЧ, а ее дочь Камилла Готтлиб основала ассоциацию Be Safe, которая борется с вождением в нетрезвом виде.

Тем временем Полин Дюкрюэ, старшая дочь принцессы Стефании, переняла у своей бабушки гены моды. Она стала основателем и креативным директором Alter Designs, модного бренда одежды унисекс.