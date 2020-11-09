











В Княжеской семье Монако культура и философия передаются от матери к дочери. История преемственности между принцессой Каролиной (Caroline de Monaco), сестрой Князя Альбера, и Шарлоттой Казираги (Charlotte Casiraghi).

«Я всегда любила книги, еще до того, как научилась читать». С самого начала Шарлотта Казираги напомнила о своей любви к литературе нашим коллегам из Madame Figaro. С нежностью и юмором ее мать, принцесса Каролина, в свою очередь признается: «Со мной было то же самое: в детстве я хотела читать книги, которые читают взрослые. Я думаю, это характерно для девочек». При этом женщины Княжеской семьи признают, что получили разное образование. Принцесса Ганноверская говорит: «образование, которое в некотором смысле унаследовано от XIX века. В то время как Шарлотта Казираги вспоминает: «благотворная свобода».

Монако: страна, открытая для культуры

Принцесса Ганноверская точно знает, что культура может спасать. Она называет культуру «последним спасательным кругом против одиночества».

«Культура, по сути, является частью самой сущности Княжества: всегда существовала традиция приветствовать художников, и мы унаследовали ее. Сохранять это наследие — привилегия», — уверяет Шарлотта Казираги. Реальность, о которой говорит и принцесса Каролиной: «Отец дал Ростроповичу паспорт и место жительства, когда он был лицом без гражданства. Моя мать приветствовала Жозефину Бейкер и ее детей, когда они были разорены».