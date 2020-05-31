Всемирная ассоциация друзей детей продолжает работу в период кризиса

Всемирная ассоциация друзей детей была основана более пятидесяти лет назад Грейс Келли. Она ежегодно помогает более чем 40 000 нуждающимся в помощи детям со всего мира. В разгар кризиса в области здравоохранения и экономики, вызванного COVID-19, ассоциация, председателем которой в настоящее время является Принцесса Монакская и Ганноверская Каролина, удваивает свои усилия по оказанию помощи уязвимым категориям детей.

В чрезвычайных ситуациях Всемирная ассоциация друзей детей (на французском – l’Association Mondiale des Amis de l’Enfance – AMADE Mondiale) всегда готова прийти на помощь. В течение всего года ассоциация участвовала в долгосрочных программах: «Достоинство в отношении женщин», «Энергия надежды», «Капоэйра за мир», «Несопровождаемые дети-мигранты». Совместно со местными партнерами и донорами она ищет пути выхода из сложных ситуаций и стремится помочь уязвимым категориям детей и детям-беженцам. Выйдя из кризисных ситуаций, связанных с тайфуном на Филиппинах и землетрясением в Непале, ассоциация уже несколько недель в полной мере участвует в борьбе с COVID-19.

«Самую активную поддержку мы сейчас оказываем африканскому континенту»

«Самую активную поддержку мы сейчас оказываем африканскому континенту в вопросах здравоохранения», – заявляет Генеральный секретарь Всемирной ассоциации друзей детей Жером Фруассар (Jérôme Froissart). «Мы запросили срочную мобилизацию средств, которые в настоящее время распределяются между двумя партнерскими ассоциациями. Первая – «ALIMA», медицинский альянс в Западной Африке, с которым мы уже разработали проект по предотвращению детской смертности в Нигере», – объясняет он. – «Со своей стороны, они участвуют в этой чрезвычайной операции, оказывая поддержку лечебно-диагностическим центрам в Сенегале, Буркина-Фасо и Демократической Республике Конго. Мы выделили «ALIMA» 20 000 евро, на эти деньги было приобретено двадцать кислородных концентраторов для больницы Уагадугу, столицы Буркина-Фасо».

Цифровые платформы как инструмент обеспечения доступа к образованию

«Мы должны искать выход из ситуации в Африке. Даже если сейчас случаев заражения мало, их становится больше, поэтому мы насколько возможно внимательно реагируем на потребности, возникающие у нас на местах. У нас есть грант в размере 20 000 евро на создание медицинской лаборатории для укрепления местных структур здравоохранения». В сотрудничестве с доктором Дени Муквеге (Denis Mukwege), лауреатом Нобелевской премии мира, главой информационно-справочного центра в Конго, участвующим в предотвращении распространения коронавируса, Ассоциация друзей детей также осуществляет меры по улучшению образования на африканском континенте. «Мы работаем над поддержкой в Сенегале и других странах Западной Африки цифровых образовательных платформ в качестве инструмента обеспечения доступа к образованию на африканском континенте, чтобы содействовать цифровой интеграции детей, которые больше не ходят в школу. Это должно дать им возможность продолжать образование благодаря цифровым технологиям».

Борьба с отсевом из школ во Франции

Параллельно с Африкой ассоциация осуществляет деятельность во Франции. «Монакский банк «CFM Indosuez» отреагировал на наш призыв о срочной помощи, и мы присоединились к экстренной операции по техническому обеспечению, запущенной рядом французских неправительственных организаций и фондов», – продолжает Жером Фруассар – «Это должно позволить детям из малоимущих слоев населения, которые потеряли связь со школой во время самоизоляции и которые не имеют доступа к цифровым технологиям, получить доступ к образованию. Мы собираемся пустить в ход бюджет в 42 000 евро, чтобы обеспечить 169 ребят в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, в Ницце, Грасе, Тулоне и Дине личным ноутбуком и подключением к Интернету, причем в рамках наставнической программы, так, чтобы у всех молодых людей была возможность обратиться к взрослому человеку».

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