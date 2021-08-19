











Мы встретились с Жаном-Франсуа Делижаром (Jean-François Deligeard), знаменитым представителем морской полиции Монако. Портрет опытного спасателя, специалиста по дайвингу, любителя спорта и путешествий.

Жан-Франсуа — это настоящая живая легенда морской полиции Монако. За его плечами – 32-летний стаж в морской полиции и 1200 погружений (рекорд для Монако). В свои без малого 57 лет, монакский специалист собирается сдать свой костюм в марте 2022 года и уйти на заслуженную пенсию. «У меня, конечно, будет немного щемить сердце, когда я буду уходить, — вздыхает Жан-Франсуа, – но я рад уйти. Тридцать шесть лет в полиции – это совсем неплохо», – с улыбкой заключает он.

Я поплыл за ним, мы не сдавались, пытались привести его в чувство, но было уже слишком поздно.

Надо сказать, что уроженец Сен-Дени, что в парижском регионе, не жалел сил в годы своей работы в Княжестве. Выросший в регионе Овернь, известном благодаря потухшим вулканам, Жан-Франсуа Делижар поступил на службу полиции Монако с государственным дипломом преподавателя физкультуры. Тогда ему было 22 года.

«После четырех месяцев обучения меня сразу бросили в самое пекло – на городские улицы. Это было еще до его встречи с судьбой. «Свой первый летний сезон я провел на пляже Ларвотто. Один инструктор решил обучить нас дайвингу, предложив нам пройти крещение. Тогда они увидели меня в деле». Бывший пловец, игравший в первой команде гандбольного клуба «Монако», был признан способным, и его быстро взяли в команду. Родилось призвание.

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Знаковые эпизоды его карьеры

26 июня 1989 года, в возрасте 26 лет, Жан-Франсуа Делижар официально поступил на службу в морскую полицию Монако. Это было начало великого приключения, отмеченного многими незабываемыми спасениями и трагедиями, оказавшие большое влияние на Жана-Франсуа. «Я помню операцию с пятнадцатилетним подростком, который утонул у берегов Рокбрюн-Кап-Мартен. Я поплыл за ним, мы отдали все силы, пытались привести его в чувство, но было уже слишком поздно. Эмоционально, когда такое случается с молодыми людьми, это еще сложнее».

Женщина бросилась с пирса в районе Фонвьей и умоляла меня дать ей умереть, оскорбляя меня.

За тридцать два года работы в морской полиции Жан-Франсуа Делижар провел множество операций. Тонущие лодки, пылающие суда, севшие на мель вертолеты или потерянные парапланы. «Однажды, — вспоминает Жан-Франсуа, — одна женщина бросилась с пирса в районе Фонвьей и умоляла меня дать ей умереть, оскорбляя меня», но в конце концов, была найдена целой и невредимой. И если чаще всего, все заканчивается хорошо, то некоторые инциденты вызывают больший ужас.

Всего через несколько недель после поступления на службу в морскую полицию, Жану-Франсуа пришлось провести свою первую деликатную операцию. «Один дайвер оказался в ловушке в подводной пещере в Кап-д’Ай, у пляжа Мала, — рассказывает он. К сожалению, когда я отправился за ним ранним утром, он был уже мертв. 27-летний парень, отец — никогда этого не забуду».

Во время своей последней операции, за несколько дней до нашей встречи, Жан-Франсуа Делижар спас женщину, потерявшую сознание на яхте у берегов Монако. Его вызвали на подмогу, когда он был дома со своей семьей в Рокбрюн-Кап-Мартен. Будучи всегда главой экипажа спасательной лодки, в тот раз он был вторым номером. Своего рода передача эстафеты.

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Готовность к новой жизни

«Я стараюсь передать все, чему научился до выхода на пенсию». В морской полиции Монако служит и его сын Жюльен (32 года), который пошел по стопам отца. «Мы стараемся не пересекаться слишком часто, чтобы избежать эмоциональной составляющей во время работы. Но работать рядом с сыном — одно удовольствие». Его дочь, Леа (28 лет), также недавно поступила на службу в полицию Монако.

Лучше всего я чувствую себя в дикой природе.

Жан-Франсуа не сожалеет о выходе на пенсию, но видит в этом возможность заняться любимыми увлечениями. «Я буду продолжать тренироваться и плавать», — улыбается этот любитель триатлона. Он неоднократно принимал участие в международных соревнованиях в Нью-Йорке, Берлине и Ницце. «Я также начал играть на гитаре и думаю вернуться к этому занятию. Я также хочу заняться фотографией».

Благодаря многочисленным поездкам и походам, натурализованный монегаск любит быть в гармонии с природой. Вдали от постоянного беспокойства городов он любит вспоминать о своей родной Оверни.

«Это полугородское, полусельское детство позволило мне повзрослеть и многое узнать о жизни между двумя совершенно противоположными мирами. Но в конечном итоге я лучше всего чувствую себя в дикой природе». Философский подход к жизни и карьере — об уходе Жана-Франсуа уже сожалеет Изабель Кастелли (Isabelle Castelli), начальник отдела морской полиции. «Жан-Франсуа? Нам будет его не хватать, это точно. Трудно будет найти такого человека, как он, настолько профессионального, настолько компетентного и настолько надежного в своих миссиях».

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