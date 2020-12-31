











В конце октября мы имели честь встретиться с французским мореплавателем Иваном Грибовалем (Yvan Griboval) по завершении его Средиземноморской научной экспедиции 2020 года по изучению природы загрязнений. Портрет четвертого героя из нашей серии «Герои Средиземноморья»: моряк-одиночка и самоотверженный защитник окружающей среды.

Неудержимый любитель свободы и бескрайних просторов начал о сложностях этого года: «Мне было очень сложно усидеть во время локдауна», — вздыхает Иван. «Я все же старался не вступать в ряды сопротивления карантину и придерживался ограничений. Но мне так нужен этот контакт с морем. Именно там я ощущаю себя как дома». Море – эта бескрайняя стихия, эта вселенная полная тайн, которую 63-летний Иван Грибоваль полюбил с самого своего детства в родной Нормандии, где он пересидел первый локдаун.

«Море сразу впустило меня в свои объятия», — вспоминает Грибоваль, размышляя о своем почившем отце, последнем художнике-импрессионисте Руанской школы. «Я едва научился ходить, как он меня брал с собой на пленэры. Я никогда не терял связь эту связь с морем с Сеной. Мой отец очень любил рыбачить на реке и ловить форель. Ему даже удавалось ловить лосося в Сене!»

Мы должны очень многому научиться у народов, которые живут в гармонии с природой

Итак, с 10 лет, Иван, подражая своему отцу, участвует в рыболовецких соревнованиях, собирая все возможные награды. «Самая крупная дорада, самая крупная треска, самое большое количество макрели». Так, юноша привлек внимание одного из клиентов своего отца, который взял его в первый выход в море на борту «Акулы» (спортивный парусник с килем).

«Он также мне дал книжку и сказал, что если я буду хорошо учиться, то он возьмёт меня в свой экипаж в следующем сезоне. Я в школе особо ничего не делал, но эту книжку я изучил от корки до корки». Так началось приключение. «Я начал заниматься парусным спортом и участвовать в соревнованиях». И никогда не оставлял это занятие, или почти…

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Единственный сын, одиночка по характеру, уроженец городка Мон-Сен-Эньян — это настоящий самородок, которого интересовали три вещи: соревнования, парусный спорт и журналистика, и конечно, вечный поиск свободы и приключений. Так, соревнования и победы, сменяли друг друга, а также статьи в газетах.

«Я хотел участвовать в регате Vendée Globe, но слишком поздно спохватился», —признается Иван. В этом году он болеет за Бориса Херрманна (Boris Herrmann), который отправился в одну из самых престижных парусных регат в мире на борту яхты Seaexplorer от Яхт-клуба Монако. «Он первый профессиональный шкипер, который заинтересовался тем, что я предлагаю, а именно установить оборудование, которое поможет ученым лучше понять природу океанов».

Совершенно очевидно, что помимо соревнований, действительно интересует Ивана Грибоваля — это защита окружающей среды. « Материальные блага не делают нас кем-то другим. Если мы потеряем связь с природой, мы очень многое потеряем. Мы должны очень многому научиться у народов, которые живут в гармонии с природой».

Я взял на себя обязательство перед Князем посвятить оставшиеся годы, чтобы помочь ему в его усилиях по сохранению океанов

Во время томных дней самоизоляции к Ивану пришла идея. «В начале года, когда началась пандемия коронавируса, я подумал, что океан содержит в себе все в чем нуждаются люди для оздоровления и для поддержания здоровья. По принципу биомиметики, мы должны брать от природы, то, что она способна нам дать, а не искать химические решения».

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В октябре прошлого года Иван Грибовал в окружении команды специалистов на борту макси-катамарана Amaala Explorer совершил экспедицию в Средиземноморье с целью более детального изучения коралла и его исключительных природных ресурсов. «Не для того, чтобы разграбить коралловые запасы, а наоборот, чтобы лучше понять свойства, которые могут быть полезны человеку и его здоровью».

Все это при неизменной поддержке Княжества, порт приписки Ивана Грибоваля с 2019 года. «Когда я вернулся из своего одиночного кругосветного путешествия, я взял на себя обязательство перед Князем посвятить оставшиеся годы, чтобы помочь ему в его усилиях по сохранению океанов».

Иван Грибоваль и Князь Альбер

Честь и огромная гордость для тех, кто считает Князя Альбера I своим «проводником». «Это фантастический человек, которые очень редко встречаются на этой планете». Иван, отец троих детей, испытывает глубокое восхищение и привязанность к Княжеской семье.

«Когда Князь Альбер II приезжает в порт, чтобы проводить меня в начале экспедиции или когда он ждет меня по моему возвращению, нам даже не нужно ничего друг другу говорить. Он знает, что я прожил. У нас отличное взаимопонимание и отношения, которые находятся не в системе суверен-моряк, а в системе двух мужчин».

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Что Иван Грибоваль находит привлекательным в Монако – это интеллектуальный капитал. «Часто в Яхт-клубе Монако я встречаю очень состоятельных людей, но которые всегда помнят откуда они». Грибоваль ездит на Volkswagen Caddy 2006 года, который паркует в Яхт-клубе Монако рядом с Lamborghini, Porsche, Ferrari, Rolls-Royce.

«Мне нравится встречаться с этими людьми. Они смогли сохранить это осознание, что ничего в мире не дается просто так, что нужно бороться каждый день чтобы прогрессировать и добиваться целей. Монако на самом деле является совсем не таким каким его обычно представляют. Настоящий Монако состоит из мужчин и женщин, которые представляют большую человеческую ценность».

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