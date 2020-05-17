Экспедиция «OceanoScientific»: Иван Грибоваль исследует пластиковые загрязнения Средиземного моря

В рамках научной экспедиции «OceanoScientific Contaminants Méditerranée» будет произведено крупномасштабное исследование пластикового загрязнения Средиземного моря и его последствий для морской среды. В течение 20 дней кругосветный мореплаватель, Иван Грибоваль, будет брать пробы воды у французского, испанского и марокканского побережья. Цель: оценить степень загрязнения воды пластиком и подчеркнуть необходимость защиты Мирового океана.

Каждый год по всему миру в воду сбрасывается 8 миллионов тонн пластиковых отходов, из них 200.000 тонн приходится на Средиземноморье. Несмотря на то, что количество воды в Средиземном море составляет лишь 1% мировых водных ресурсов, на него приходится 7% общего объема микропластика (фрагментов пластика размером менее 5 мм). В Средиземном море содержится настолько так много морских отходов, что оно считается самым загрязненным морем в Европе! Рекордные уровни загрязнения ставят под угрозу существование некоторых морских обитателей и могут негативно отразиться на здоровье людей.

Экспедиция «OceanoScientific»

Иван Грибоваль организовал экспедицию «OceanoScientific Contaminants Méditerranée» с целью изучить проблему пластикового загрязнения и оценить его последствия для Средиземноморья. «Когда пластик попадает в окружающую среду, полимеры распадаются на макропластики, затем на микропластики, затем на нанопластики и в итоге – на олигомеры и пищевые добавки», – объясняет Иван. – «Этими добавками питается планктон – первая ступень пищевой цепочки – а в конце они оказываются на вашей тарелке. Сильнее всего эта проблема глобального масштаба затронула два региона: Средиземноморье и Юго-Восточную Азию. Необходимо, чтобы все помнили об этом цикле».

Этим летом мореплаватель и его команда поднимутся на борт крупнейшего в мире океанского макси-катамарана, победителя двух гонок многокорпусных лодок, ранее принадлежавшего французскому туристическому оператору «Club Med». Они начнут свое 20-дневное путешествие в водах Монако, затем пройдут вдоль французского и испанского побережья и направятся к берегам Марокко. Обратный маршрут будет проходить через Балеарские острова. За время плавания дюжина моряков и исследователь из Французского научно-исследовательского института по эксплуатации морских ресурсов выполнят задачу, поставленную учеными, и соберут образцы воды из секторов, выбранных на основе спутниковых данных: команда возьмет около двадцати проб в наиболее интересных для науки участках моря.

Очистка и лабораторный анализ образцов загрязняющих веществ займут 5 месяцев. Затем потребуется около 20 месяцев на то, чтобы изучить и сравнить результаты экспертизы с другими исследованиями международного научного сообщества, затем нужно будет опубликовать статью об итогах исследования.

Напоминание о необходимости защиты Мирового океана и биоразнообразия

Миссия плавания, которое послужит основой для будущих аналогичных экспедиций, будет сосредоточена на донесении до людей важного посыла. Фоторепортер с помощью беспилотника снимет несколько видео в разных форматах прямо с борта судна. «Недостаточно сказать: «Ты не должен этого делать». Пришло время сказать: «Ты можешь изменить мир, если хочешь»», – объясняет Иван. – «Также важно показать людям, что если в вашей жизни есть мечты, вы должны их воплощать в жизнь».

С этой целью команда «OceanoScientific» организовала множество мероприятий для школьников и учителей, предназначенных главным образом для детей в возрасте от 8 до 12 лет. «Потому что в этом возрасте они уже достаточно умны, чтобы всё понять, и находятся в том периоде жизни, когда им всё интересно», – объясняет Сесиль, ответственная за программу просвещения детей. – «Они приходят домой и разговаривают об этом с родителями. Вот почему важно развивать их интерес и любовь к океану именно сейчас, до того, как они станут подростками и их начнут привлекать другие вещи».

Отправление экспедиции «OceanoScientific Contaminants Méditerranée 2020» перенесено на 8 июня, оно пройдет под эгидой Всемирного дня океанов. Судно проплывёт по маршруту Монако – Марсель (Франция) – Барселона (Испания) – Надор (Марокко) и отправится обратно в Монако в понедельник 22 июня. Решение о возможной отсрочке экспедиции будет принято 15 мая.