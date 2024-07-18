Meduseo – приложение для поиска медуз в реальном времени

Meduseo – совершенно бесплатное приложение!

В прибрежных водах появляется все больше и больше медуз. Это – настоящий бич для купальщиков. Во избежание возможных ожогов и укусов этих обитателей Средиземного моря Жереми Деверден, инженер-исследователь в области визуализации, создал приложение Meduseo.

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Профилактическое приложение

С 2019 года можно предварительно проверить интересующий вас пляж на наличие медуз по интерактивной карте на сайте Meduseo (также доступной в приложении для устройств Android).

Если на карте стоит желтая точка, значит медуз в этом месте очень мало. Оранжевой точкой помечаются места с небольшим присутствием медуз, а красная точка означает, что медуз очень много. Доступна и иная информация: например, продолжительность наплыва медуз с учетом течений и ветра.

Купальщики и отдыхающие могут указать места, где они видели медуз, уточнив название города, дату, время и тип медуз, если он различим.

Тысячи медуз

Для справки, в июле прошлого года приложение Meduseo собрало более 6 000 сигналов о присутствии медуз. По этим данным город Бонифаччо на Корсике привлек больше всего животных – 18 дней присутствия. За Бонифаччо в рейтинге идут Аяччо (13), Каржез (10), а также города Лазурного берега – Сен-Рафаель (10), Кавалер-сюр-Мер (10) и Сен-Жан-Кап-Ферра (10).

Медузы угрожают пляжам Лазурного берега

Приложение доступно в Португалии, Италии, Великобритании, Марокко, США, Австралии и скоро появится в Японии и Африке. Оно может спасти наши отпуска и каникулы!