Meduseo, une application pour localiser les méduses en temps réel

Meduseo est une application totalement gratuite !

Les méduses sont de plus en plus nombreuses sur les côtes et c’est un véritable fléau pour les baigneurs. Afin d’éviter une éventuelle piqûre ou brûlure de ces animaux marins qui se trouvent en Méditerranée Jérémy Deverdun, ingénieur de recherche en imagerie, a inventé Meduseo.

Une application de prévention

Depuis 2019, il est possible de vérifier en amont que la plage qui nous intéresse n’est pas infestée de méduses sur la carte participative du site internet Meduseo (disponible en application sur Android).

S’il y a un point jaune, c’est qu’il y a une très faible présence de méduse. Un point orange désigne une faible présence et un point rouge équivaut à une forte présence. D’autres informations sont notées, comme la durée des vagues de méduses obtenue en prenant en compte les courants et les vents.

Tous les baigneurs et plaisanciers peuvent ainsi recenser les endroits où ils ont croisé ces animaux gélatineux, en précisant le nom de la ville, la date, l’heure et le type de méduses s’il est identifiable.

Des méduses présentes par milliers

Pour information, Meduseo a recensé plus de 6 000 signalements en juillet de l’année dernière. Selon les données, la ville de Bonifacio en Corse était la plus sujette aux méduses, avec 18 jours de présence. Elle était suivie de près par Ajaccio (13), par Cargèse (10) ainsi que par des villes de la Côte d’Azur comme Saint-Raphaël (10), Cavalaire-sur-Mer (10) ou encore Saint-Jean-Cap-Ferrat (10).

Attention aux méduses sur les plages de la Côte d’Azur

Disponible également au Portugal, en Italie, au Royaume-Uni, au Maroc, aux Etats-Unis, en Australie et bientôt au Japon et en Afrique, l’application risque bien de sauver nos vacances !