Le Prince Albert II, fervent défenseur des océans, présent lors la Monaco Blue Initiative

La 16ᵉ édition de la Monaco Blue Initiative s’est ouverte ce matin, à l’Institut Océanographique de Monaco, avec le Prince Albert II, qui a rappelé la nécessité de préserver les océans.

Cette année, la Monaco Blue Initiative a proposé trois grandes sessions de discussions réunissant des experts, des décideurs et des acteurs du secteur maritime pour aborder les défis et opportunités liés à la préservation des océans.

La première table ronde explore la transition vers une économie bleue régénératrice, un modèle qui vise à aller au-delà de la simple exploitation durable pour restaurer activement les écosystèmes marins. Les intervenants analysent le rôle des secteurs clés tels que le transport maritime, le tourisme et les énergies renouvelables et insistent sur l’importance de la coopération internationale et du financement durable pour accompagner ce changement.

La seconde session se concentre sur le rôle de la science dans la prise de décision en matière de gestion et de conservation des océans. Les experts discutent des moyens d’améliorer le dialogue entre scientifiques et décideurs afin que les recherches et les données disponibles puissent mieux orienter les politiques publiques et les stratégies économiques. L’accent est mis sur l’importance d’une approche basée sur les faits pour assurer une gestion efficace des ressources marines et des écosystèmes, des zones côtières aux grands fonds.

Enfin, la dernière table ronde aborde la question cruciale du financement de l’économie bleue et met en lumière les moyens d’accélérer la mobilisation des ressources financières pour soutenir la conservation des océans. Les discussions portent sur l’implication croissante des banques, des investisseurs et des fonds philanthropiques, ainsi que sur la nécessité de développer des mécanismes financiers innovants pour atteindre les objectifs de développement durable liés aux océans.

Qu’est-ce que la Monaco Blue Initiative ?

La Monaco Blue Initiative (MBI) est une plateforme de dialogue internationale réunissant chaque année des experts, décideurs politiques, scientifiques et acteurs économiques engagés dans la protection des océans. Lancée en 2010 par la Fondation Prince Albert II de Monaco, elle vise à favoriser les échanges entre les secteurs public et privé pour identifier des solutions concrètes conciliant préservation des écosystèmes marins et développement d’une économie bleue durable.

Chaque édition rassemble des intervenants de haut niveau issus d’organisations internationales, d’institutions scientifiques et du monde des affaires pour aborder les défis et opportunités liés à la gestion durable des océans. À travers des tables rondes et des débats, la MBI permet d’explorer des stratégies innovantes et d’encourager la coopération entre les acteurs maritimes. En amont des grandes échéances environnementales mondiales, comme par exemple la 3ème Conférence des Nations Unies sur l’Océan Nice en mai, la MBI joue un rôle clé dans la sensibilisation et l’élaboration de politiques favorisant une meilleure protection des milieux marins.

