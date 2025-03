Le Monaco Economic Board affiche une dynamique ambitieuse pour 2025

En pleine effervescence économique, le Monaco Economic Board (MEB) a tenu son Assemblée Générale au Yacht Club mercredi dernier, dévoilant un bilan 2024 impressionnant et une vision internationale audacieuse pour l’année en cours.

« À l’image de l’or, valeur refuge par excellence actuellement, Monaco constitue une destination refuge pour les personnes et les entreprises éprises de prospérité, de créativité et de sérénité », a déclaré Michel Dotta, président du MEB, soulignant l’atout majeur que représente la stabilité politique monégasque dans un environnement international incertain.

L’association confirme son attractivité avec une progression de près de 20% depuis 2019, comptabilisant 638 entreprises adhérentes fin 2024, dont 49 ayant opté pour la nouvelle formule Premium.

2024: une année d’intense rayonnement

Le bilan présenté par Guillaume Rose et Justin Highman, respectivement Directeur Général Exécutif et Directeur Général Adjoint, témoigne d’une activité foisonnante avec plus de 50 opérations menées en Principauté et sept délégations étrangères accueillies.

Les missions économiques à Riyad, Rabat, Casablanca, Varsovie, Londres et Shanghai ont porté leurs fruits, tandis que la présence remarquée du MEB à la « Monaco House » durant le Forum de Davos a mis en lumière l’excellence entrepreneuriale monégasque.

Cap sur l’international pour 2025

L’horizon 2025 s’annonce particulièrement prometteur avec des missions d’envergure programmées à Budapest, Abou Dabi, Jeddah et au Kenya. Point d’orgue de cette stratégie: la participation à l’Exposition universelle d’Osaka, avec une délégation qui visitera également Kyoto et Tokyo.

Une conférence du MEB pour comprendre comment la culture profite largement à l’économie monégasque

Une économie monégasque en pleine modernisation

Pierre-André Chiappori, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, a évoqué les chantiers en cours, notamment la modernisation du droit des sociétés et l’optimisation du circuit de création d’entreprise. Face aux défis économiques mondiaux, il a rappelé que Monaco dispose « des armes budgétaires pour y répondre, au moins à moyen terme, et surtout du capital humain et de la volonté d’entreprendre ».

Le succès du 52e Rendez-vous des Adhérents, qui a réuni plus de 370 décideurs au Yacht Club, confirme que le MEB demeure l’épicentre du networking entrepreneurial en Principauté.